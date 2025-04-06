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«В этой сфере очень много рвачества»: известный педагог — об обратной стороне репетиторства

Общество 06.04.2025 18:50
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06.04.2025 18:50


За несколько месяцев до выпускных экзаменов глобальную сеть наводняют десятки объявлений в духе: «подготовлю с нуля, быстрый и гарантированный результат». Но реальны ли подобные обещания? На что стоит обратить внимание при выборе репетитора? И правда ли, что беспрерывный "марафон" накануне ЕГЭ способен перекрыть все пробелы в знаниях? Об этом корреспонденты ИА «Высота102» пообщались с известным педагогам, автором задачников по математике, кандидатом технических наук Сергеем Тынянкиным.

Отправляя своего ребенка на занятия к репетитору, многие родители облегченно выдыхают: вопрос решен. Однако очень часто их ожидания расходятся с реальной картиной, и даже после продолжительного курса занятий ребенок остается на своем прежнем уровне.

- При выборе педагога для дополнительных занятий в первую очередь нужно обратить внимание на цели подготовки. Будет ли ваш ребенок поступать в вуз, в котором не требуется высоких баллов, а на некоторые специальности по недобору берут всех и каждого, или же он нацелен на МГУ, где требуется не меньше 90 баллов за экзамен по математике, - рассуждает Сергей Тынянкин. – Если мы говорим о более серьезном уровне, то и подготовка к ЕГЭ должна быть такой же серьезной.

Реклама с безапелляционными заявлениями о том, «после занятий со мной ваш ребенок получит не меньше 80 баллов», должны вызвать долю здорового скепсиса, убежден педагог.

- За время работы я не раз убеждался, что искать репетиторов через сайты объявлений – гиблое дело. За громкими обещаниями скрывается, как правило, банальное рвачество. Три года назад выпустившись из Пензенского технического университета, репетитор вдруг объявляет себя опытным и проверенным. С чего вдруг этот человек будет опытным после трёх лет работы? И кем он был проверен? – задается вопросом преподаватель математики. - Я очень часто встречаюсь с учениками, которые клюнули на подобные предложения. Вот вам свежий пример. Две девчонки потратили на занятия больше года и огромную кучу родительских денег, а на пробном экзамене в Москве из возможных 80 баллов набрали 5 или 6. Надо ли говорить, какой шок испытали и они сами, и их близкие. Они же занимались с репетитором! Такие специалисты, само собой, размещают в объявлениях хвалебные отзывы о своей работе. Однако как пишутся такие отзывы, ни для кого не секрет.


По мнению Сергея Тынянкина, гарантом качества далеко не всегда становится и громкое имя преподавателя. Зато оно однозначно сказывается на цене занятий.

- На мой взгляд, "заслуженные", лауреатные и прочие педагоги не гарантируют результата. Не всегда стоит доверять и всевозможным кандидатам и докторам педагогических наук. Всякий, кто читал диссертации по педагогическим наукам, отлично знает, что на 95% они состоят из изощрённого словоблудия, которому придана наукообразная форма. Со времени Пифагора ничего нового в преподавании математики изобрести не удалось, можно только изучать новые разделы, появившиеся за последние 2400 лет, но логика математики остаётся той же, какой она была в те времена, - отмечает преподаватель. - Если же говорить про школьных учителей, то некоторые из них не могут решить задачи уровня выше среднего за 7-8 класс. Не редки ситуации, когда школьник, прозанимавшийся год - два со школьной Марьиванной, на владеет самыми основами тех знаний, которыми он должен владеть уверенно и навсегда. Искать хорошего преподавателя, который сможет вывести ребёнка на качественный уровень, следует по своим знакомым и иными путями, но только не по хвалебным саморекламам на сайтах.


В предэкзаменационной гонке репетиторы могут надавить на больную мозоль. «Осталось всего полгода? Мы справимся. Главное, заниматься как можно чаще».

- Я не верю репетиторам, которые обещают подготовить ребёнка быстро, по каким-то новейшим методикам, гарантируя при этом примерно 99 баллов по ЕГЭ. Такие "репетиторы" - проходимцы на все 100%, и их единственная задача - сорвать деньги с легковерных родителей, - убежден преподаватель. - Процесс обучения не должен превращаться в скоростную гонку. Когда меня просят заниматься чаще, чаще, чаще, я понимаю, что нужного результата мы не добьемся. Девять женщин не родят ребенка за месяц, а мы не обманем законы психологии и восприятия информации. К сожалению, родители часто не хотят принимать и признавать этого простого правила.

Фото Алексея Костякова

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