В Волгограде новую трубу установили на котельной в Ворошиловском районе





На котельной квартала 82 в Ворошиловском районе Волгограда установили последнюю секцию новой дымовой трубы. Она сменила свою предшественницу, которая была установлена на котельной более 50 лет назад. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях», работы заняли около 10 дней.

В изнуряющую жару под палящим солнцем промышленные альпинисты, как конструктор, собирали по секциям новую трубу. Каждую царгу – именно так называют специалисты секцию трубы – на высоту поднимали с помощью специального крана. Сборка трубы завершена, но впереди еще несколько дней работы.

Напомним, решение о замене дымовой трубы было принято в прошлом году. Проведенная оценка промышленной безопасности показала, что конструкция отработала свой ресурс.

– 50 лет – это очень долгий срок. Особенно, для металлических дымовых труб, потому что они подвержены коррозии дымовых газов, которые они отводят от котельных агрегатов, – рассказал заместитель главного инженера «Концессий теплоснабжения» по ремонту Александр Рыкалин. – Новая труба изготовлена из низколегированной стали, увеличена толщина стенки ствола дымовой трубы. Надеемся, то, что мы смонтировали сегодня, достанется последующим поколениям коммунальщикам Волгограда и им нескоро нужно будет ее ремонтировать.





Котельная квартала 82 – самый большой источник теплоснабжения в районе. Она обеспечивает ресурсом более 250 многоквартирных домов, школы, детские сады, медицинские учреждения – всего около 32 тысяч жителей. Работы по подготовке к отопительному сезону здесь стартовали уже в апреле. Первым капитально отремонтировали котел №2. После приступили к замене дымовой трубы. Как только внутри завершат сварочные работы, проверку готовой конструкции проведут специалисты Гостехнадзора. После этого начнется капитальный ремонт котла №1, над которым и поставили новую трубу.

В ближайшее время также начнется подготовка к замене дымовой трубы на котельной квартала 849 в Тракторозаводском районе.