Федеральные новости

СМИ: во Франции цинично переименовали бульвар Сталинград

Федеральные новости 18.07.2025 12:07
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18.07.2025 12:07


Во Франции разразился скандал в связи с переименованием в Драпе бульвара Сталинград в бульвар Рив-дю-Пайон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Решение было принято еще на прошлой неделе муниципальным советом города Драпа, расположенного на юго-востоке Франции. Противники этого переименования раскритиковали действия местных властей.


- Использование [названия] Сталинграда — это не просто демонстрация привязанности к коммунизму. Это также первая крупная победа над нацистами, — сказал бывший секретарь городского отделения компартии Филипп Пеллегрини.

Коммунисты также отметили, что современные французские власти «сожалеют о победе в Сталинграде», забыв, что именно эта битва стала ключевым моментом Второй мировой войны.

В ответ заммэра Драпа Александра Руссо заявила, что Сталинградская битва – не повод для гордости, и что Франции стоит чтить только действительно значимые исторические события, оказавшие на страну непосредственное влияние.


Посольство РФ осудило решение о переименовании бульвара Сталинград во Франции, а высказывания Руссо посчитало циничным. 

Особенно поражает цинизм одного из аргументов, выдвинутых в оправдание этого решения. Заместитель мэра Александра Руссо заявила: «Сталинградская битва не является предметом исторической гордости. Мы больше не должны вспоминать эти великие битвы прошлого, которые не являются великими моментами для Франции». Подобное заявление не только представляет собой вопиющее искажение исторических фактов, но и является частью тревожной попытки переписать историю, — говорится в заявлении посольства России в Telegram-канале. 

В посольстве также напомнили, что именно под Сталинградом советские войска нанесли Вермахту решающее поражение. А также, что Сталинградская битва ускорила победу над нацисткой Германией и способствовала освобождению Европы от ига нацизма. По мнению российских дипломатов, каждый француз, уважающий свою историю, знает о том, что Сталинградская битва стала поворотным моментом во Второй мировой войне и вдохновила движение сопротивления по всей Европе.


Фото из французской газеты Nice-Matin

Скриншот google/maps

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