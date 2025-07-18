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Т2 запустила международный VoLTE в новых регионах Европы и Азии

Телеком 18.07.2025 16:46 Реклама
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18.07.2025 16:46 Реклама


Оператор расширил зону действия роуминга VoLTE еще на три зоны: Швейцарию, Исландию и Макао – специальный административный район на юге Китая. Международные вызовы VoLTE тарифицируются, как обычные звонки в роуминге, и не расходуют пакеты передачи данных. В новых странах она доступна 2000 роумеров, а всего технологией уже пользуются 72000 путешественников за рубежом. В результате запуска VoLTE в роуминге средняя продолжительность звонка выросла в 2 раза.
Т2 активно развивает партнерство с иностранными операторами для обеспечения работы роуминга VoLTE T2. На этой неделе вызовы по сети 4G за границей стали доступны в Макао, Исландии и Швейцарии. Партнером Т2 в Исландии стал оператор Nova, в Швейцарии – Sunrise, а на территории Макао роуминг VoLTE T2 заработал на сети CTM.
Международным VoLTE уже пользуются 72000 абонентов: ранее Т2 запустила технологию в США и на Виргинских островах, в Австралии, Китае, Вьетнаме и Сингапуре. В результате время установления соединения сократилось в 3 раза, а средняя продолжительность звонка выросла в 2 раза.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjcUAGqL

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