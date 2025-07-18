Под Волгоградом зарядка от телефона сожгла дом

Неисправное зарядное устройство стало причиной пожара в частном доме в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, огонь бушевал на площади 40 кв.м.

Пожарные подразделения тушили дом в рабочем поселке Линево в Жирновском районе 25 минут. В результате пожара в помещениях сгорела мебель, техника и другие вещи. Погибших и пострадавших нет.

- Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электроприбора, - сообщили в ведомстве, отметив, что в доме загорелась зарядка от телефона.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области