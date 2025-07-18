Детские кости и череп нашли в земле на ул. Фонтанной в Волгограде





В Дзержинском районе Волгограда при проведении земляных работ обнаружили череп и кости ребенка. Также, сообщает ИА «Высота 102», рядом находился череп взрослого человека и фрагменты позвоночника.

По информации источников ИА «Высота 102» в экстренных службах, жуткая находка была сделана на территории частного домовладения на ул. Фонтанной. О фрагментах скелетов волгоградцы сразу же сообщили в правоохранительные органы.

Известно, что накануне на ул. Фонтанной в поселке Ангарском побывали судмедэксперты. По их предварительным данным, останкам не менее 80 лет. Предположительно, речь идет о жителях Сталинграда, погибших во время ВОВ.

Фото: shedevrum.ai