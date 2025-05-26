Мнение

Волгоградский экономист ответил на предложение олигарха отменить пенсии в России

Мнение 26.05.2025 15:09
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26.05.2025 15:09


Волгоградский экономист Игорь Бельских уверен, что предложение олигарха Константина Малофеева об отмене пенсий россиянам, рожденным с 1995 года, не приведет к повышению рождаемости. Такое решение может привести к оттоку молодежи из страны. 

- Такие радикальные меры, про отмену пенсий, дадут обратный эффект. Молодежь (особенно передовая) просто разбежится по другим мировым локациям и странам, - написал экономист в своем Telegram-канале.

Бельских напомнил, что в стране действует солидарная пенсионная система, при которой страховые взносы работающего населения идут на выплату текущих пенсий.

- Мы платим сейчас пенсионерам, следующие поколения платят нам. Мало, пенсии небольшие, но что делать. Какие зарплаты, такие и пенсии. Плюс, сильно структурно влияет демографический «перекос». Молодежи мало, старших возрастных групп много. Здесь все складывалось десятилетиями. Проблема общеизвестна, - поясняет специалист. - Мы, стремительно стареющая по европейскому типу страна. Ничего плохого в этом нет. Миграционная политика таким странам в помощь. Нужна сложная, многоаспектная, ответственная демографическая политика.

Напомним, что идею об отмене пенсий в России олигарх ранее высказал в своем Telegram-канале. Малофеев опубликовал выступление ведущего программы «Соловьев Live» Сергея Мардана, ранее в резкой форме призвавшего отменить пенсии для бездетных россиян, отметив, что в принципе согласен с таким подходом. Олигарх пояснил, что в Российской империи пенсии платили только вдовам офицеров, а остальных в старости кормили их дети. Тогда в каждой семье было в среднем семеро детей. 

- Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждёт государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад. Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости, - предложил Малофеев.

На это предложение олигарха уже отреагировали в Совете Федераций, напомнив предпринимателю, что в современной России социальное обеспечение граждан гарантировано Конституцией РФ.

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