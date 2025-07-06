Мнение

«Сухие ерики они не спасут»: в Волгограде с начала лета выпала почти двойная порция осадков

Мнение 06.07.2025 10:16
0
06.07.2025 10:16


Погода, преподносившая волгоградцам немало сюрпризов, продолжает удивлять своими виражами. После поистине курортной зимы и теплой весны в город пришло летнее похолодание с сезоном проливных дождей. По оценкам специалистов, в июне количество осадков превысило многолетнюю норму в полтора-два раза. О последствиях таких «американских горок» и возвращении настоящего лета корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с волгоградским географом Денисом Солодовниковым.

Перемерив летние наряды еще в середине весны, в июне горожане вынужденно вернули на полки теплые вещи.

- Начало лета действительно выдалось необычным. Но метеостатистика показывает, что средняя температура июня в этом году составила +20,7 градусов Цельсия при среднемноголетнем значении в +21,6, - рассказывает заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ. – А вот самый холодный июнь за историю наблюдений пришелся на 1978 год – тогда среднемесячная температура равнялась всего +17,5 градусам.

Вспоминая прошлые засушливые сезоны, в этом году метеорологи удивлялись не столько похолоданию, сколько обилию дождей.

– Статистика по осадкам июня еще не опубликована, но очевидно, что дождей выпало значительно больше средней нормы (она составляет для Волгограда 41 мм в месяц), возможно в 1,5-2 раза. Правда, климатический рекорд Волгограда все-таки не побит. Самый дождливый июнь наблюдался у нас в 1899 году, когда выпало 149 мм осадков – это почти половина годовой нормы, – комментирует Денис Солодовников. – Июньские осадки, безусловно, хороши, но особой помощи сельскому хозяйству они уже не принесут. Для нашей главной культуры – озимой пшеницы – критически важны дожди в первой половине мая, а с учетом очень ранней весны они нужны были даже в апреле. Но как раз этот период в Волгоградской области выдался очень сухим. Отчасти июньские дожди помогли выращивающим овощи аграриям, но без полноценного искусственного орошения и здесь обойтись нельзя.

Пришедшие в Волгоградскую область дожди, отмечает Денис Солодовников, не откроют второго дыхания и у многих пересыхающих в этом году ериков.

– Роль местных осадков в наполнении водоемов Волго-Ахтубинской поймы, увы, ничтожна. Представим даже рекордные 149 мм осадков, что составляет примерно 15-ти сантиметровый слой. Попробуйте поставить на открытом месте пустое ведро – много ли воды в нем останется через 2-3 часа после окончания дождя? Испарение превышает количество осадков в 3 раза, поэтому даже рекордные дожди не наполнят пересохшие ерики. Главный, почти единственный источник воды в озерах и ериках нашей поймы – весеннее половодье. Если оно не задалось, дожди ситуацию не исправят, – объясняет географ.

После холодного и дождливого июня многие горожане задались вопросом – а стоит ли вообще ждать лета? Ответ волгоградских специалистов внушает оптимизм.

– Лето, безусловно, состоится. Статистически самый жаркий месяц в Волгоградской области - июль, и скорее всего он выровняет аномалии июня. Но долгосрочные прогнозы погоды не очень надежны, и предсказать погоду на месяц вперед почти невозможно, –комментирует Денис Солодовников. – Многолетние наблюдения говорят, что среднесезонные значения погоды обычно не так сильно отличаются от нормы, как среднемесячные. Неожиданным следствием дождливого начала лета у нас, как ни странно, станет высокая интенсивность степных пожаров. Дождливый июнь обеспечил хороший прирост травы. Но за июль-август эта масса все равно высохнет и станет легкогорючим материалом, загорающимся от любой искры. Поэтому, отдыхая на природе, горожанам будет необходимо соблюдать повышенную осторожность.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Мнение
27.06.2025 18:18
Мнение 27.06.2025 18:18
Комментарии

0
Далее
Мнение
29.05.2025 15:16
Мнение 29.05.2025 15:16
Комментарии 0

0
Далее
Мнение
26.05.2025 15:09
Мнение 26.05.2025 15:09
Комментарии

0
Далее
Мнение
20.05.2025 12:29
Мнение 20.05.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Мнение
14.05.2025 15:05
Мнение 14.05.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Мнение
03.05.2025 14:25
Мнение 03.05.2025 14:25
Комментарии

0
Далее
Мнение
30.04.2025 18:07
Мнение 30.04.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Мнение
27.04.2025 12:30
Мнение 27.04.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Мнение
06.04.2025 18:50
Мнение 06.04.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Мнение
23.03.2025 19:03
Мнение 23.03.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Мнение
22.03.2025 20:31
Мнение 22.03.2025 20:31
Комментарии

0
Далее
Мнение
28.02.2025 19:05
Мнение 28.02.2025 19:05
Комментарии

0
Далее
Мнение
27.02.2025 14:26
Мнение 27.02.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Мнение
26.02.2025 18:42
Мнение 26.02.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Мнение
16.02.2025 13:31
Мнение 16.02.2025 13:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:33
В Волгоградской области разыскивают 18-летнюю девушкуСмотреть фотографии
10:16
«Сухие ерики они не спасут»: в Волгограде с начала лета выпала почти двойная порция осадковСмотреть фотографии
10:02
Под Волгоградом иномарка сбила женщину, которая сидела на дорогеСмотреть фотографии
09:22
Житель Волгоградской области ограбил кассу и украл бутылку водки из магазинаСмотреть фотографии
08:39
Макеты пяти крепостей появятся на месте сторожевой линии в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:12
Районный суд обесточат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:23
В Волгограде и области воздух раскалится до +36Смотреть фотографии
06:47
11 рейсов задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
21:30
Цели достигнуты: в Волгоградской области завершился крупнейший смотр АПКСмотреть фотографии
20:40
Солнце выбросило рекордное количество плазмыСмотреть фотографии
20:23
Съезд КПРФ принял резолюцию о Сталинграде и Сталинградской областиСмотреть фотографии
20:09
«После свадеб становятся агрессивней»: биолог – о причинах частых нападений каракуртов на людейСмотреть фотографии
19:30
Мощный ливень накрыл несколько районов Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
Развлечение для богатых? Арестованного олигарха Качуровского обвинили в запредельных расценках на охотуСмотреть фотографии
18:32
Волгоградцы назвали 12 дней январских праздников «перебором»Смотреть фотографии
18:09
16-летний житель Белгорода победил в дрон-рейсинге под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:40
Конечную СТ на севере Волгограда откроют к концу летаСмотреть фотографии
17:06
Волгоградский «Ротор» на старте сезона сыграет с «Волгой» в гостяхСмотреть фотографии
16:54
Под Волгоградом юнец обворовал работодателя на рынкеСмотреть фотографии
16:21
Беда на воде: 25-летний парень утонул в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:51
Лучшие моменты Всероссийского дня поля под Волгоградом сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Сергей Безруков собрал полный зал в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Предлагал потрогать между ног и отвесил пощечину: в Камышине задержали неадекватного мигранта из БеларусиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
В Волгограде рекордное количество студентов выпустилось в ВолгГМУСмотреть фотографии
14:26
Фотограф показал с высоты сотни зрителей на концерте «Дискотеки Авария» и ПелагеиСмотреть фотографии
14:06
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из Москвы и Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
13:43
Волгоградцы после нового ДТП с мопедом просят власти разобраться наконец с опасной дорогойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
«Целыми днями кружат над обителью»: в Волго-Ахтубинской пойме выпустили на волю двух спасенных соколовСмотреть фотографии
12:53
От слов – к делу: Бочаров собрал совещание после визита Оксаны ЛутСмотреть фотографии
12:43
32 волгоградца претендуют на одну вакансиюСмотреть фотографии
 