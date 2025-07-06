«Сухие ерики они не спасут»: в Волгограде с начала лета выпала почти двойная порция осадков





Погода, преподносившая волгоградцам немало сюрпризов, продолжает удивлять своими виражами. После поистине курортной зимы и теплой весны в город пришло летнее похолодание с сезоном проливных дождей. По оценкам специалистов, в июне количество осадков превысило многолетнюю норму в полтора-два раза. О последствиях таких «американских горок» и возвращении настоящего лета корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с волгоградским географом Денисом Солодовниковым.

Перемерив летние наряды еще в середине весны, в июне горожане вынужденно вернули на полки теплые вещи.

- Начало лета действительно выдалось необычным. Но метеостатистика показывает, что средняя температура июня в этом году составила +20,7 градусов Цельсия при среднемноголетнем значении в +21,6, - рассказывает заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ. – А вот самый холодный июнь за историю наблюдений пришелся на 1978 год – тогда среднемесячная температура равнялась всего +17,5 градусам.

Вспоминая прошлые засушливые сезоны, в этом году метеорологи удивлялись не столько похолоданию, сколько обилию дождей.

– Статистика по осадкам июня еще не опубликована, но очевидно, что дождей выпало значительно больше средней нормы (она составляет для Волгограда 41 мм в месяц), возможно в 1,5-2 раза. Правда, климатический рекорд Волгограда все-таки не побит. Самый дождливый июнь наблюдался у нас в 1899 году, когда выпало 149 мм осадков – это почти половина годовой нормы, – комментирует Денис Солодовников. – Июньские осадки, безусловно, хороши, но особой помощи сельскому хозяйству они уже не принесут. Для нашей главной культуры – озимой пшеницы – критически важны дожди в первой половине мая, а с учетом очень ранней весны они нужны были даже в апреле. Но как раз этот период в Волгоградской области выдался очень сухим. Отчасти июньские дожди помогли выращивающим овощи аграриям, но без полноценного искусственного орошения и здесь обойтись нельзя.

Пришедшие в Волгоградскую область дожди, отмечает Денис Солодовников, не откроют второго дыхания и у многих пересыхающих в этом году ериков.

– Роль местных осадков в наполнении водоемов Волго-Ахтубинской поймы, увы, ничтожна. Представим даже рекордные 149 мм осадков, что составляет примерно 15-ти сантиметровый слой. Попробуйте поставить на открытом месте пустое ведро – много ли воды в нем останется через 2-3 часа после окончания дождя? Испарение превышает количество осадков в 3 раза, поэтому даже рекордные дожди не наполнят пересохшие ерики. Главный, почти единственный источник воды в озерах и ериках нашей поймы – весеннее половодье. Если оно не задалось, дожди ситуацию не исправят, – объясняет географ.

После холодного и дождливого июня многие горожане задались вопросом – а стоит ли вообще ждать лета? Ответ волгоградских специалистов внушает оптимизм.

– Лето, безусловно, состоится. Статистически самый жаркий месяц в Волгоградской области - июль, и скорее всего он выровняет аномалии июня. Но долгосрочные прогнозы погоды не очень надежны, и предсказать погоду на месяц вперед почти невозможно, –комментирует Денис Солодовников. – Многолетние наблюдения говорят, что среднесезонные значения погоды обычно не так сильно отличаются от нормы, как среднемесячные. Неожиданным следствием дождливого начала лета у нас, как ни странно, станет высокая интенсивность степных пожаров. Дождливый июнь обеспечил хороший прирост травы. Но за июль-август эта масса все равно высохнет и станет легкогорючим материалом, загорающимся от любой искры. Поэтому, отдыхая на природе, горожанам будет необходимо соблюдать повышенную осторожность.