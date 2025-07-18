В Волгограде форелевое хозяйство поймали на отсутствии договора с регоператором





В распоряжение регионального оператора по обращению с ТКО поступила жалоба от жителей поселка Центральный-2, сопровождающаяся фотоматериалами, на которых видно, как водитель выгрузил мусор рядом с мусорными баками, устроив свалку вокруг площадки.

Жители поселка были возмущены такой выходкой, сделали замечание. Но получили ответ, что площадка мусорная, значит выбрасывать можно и нарушений закона нет. Коммерческий автомобиль, из которого выбрасывали мусор, был обклеен рекламой форелевого хозяйства. По полученной жалобе сотрудники регоператора провели выездную проверку юридического лица и, как сообщили в пресс-службе, выявили нарушение.

– Службой экологического контроля по жалобе был проведен выезд для проверки юридического лица. Оказалось, что договора с регоператором на вывоз мусора хозяйство не имеет. Сотрудники провели актирование объекта и вручили уведомление о необходимости заключения договора на вывоз ТКО, – пояснили в пресс-службе регоператора.

По факту сброса отходов на почву, а это является экологическим нарушением, все собранные материалы будут направлены в природоохранные органы для принятия мер реагирования. Для физических лиц штрафы составляют от 10 до 70 тысяч рублей в зависимости от способа сброса и повторения нарушения. Для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей. Причем, возможна конфискация транспортных средств. Для юридических лиц – от 30 до 200 тысяч рублей, также с возможной конфискацией транспорта.



