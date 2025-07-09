Мнение

«Мог стать жертвой борьбы с "Торпедо"»: журналист Сергей Хохлов о задержании арбитра Богдана Головко

Мнение 09.07.2025 16:39
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09.07.2025 16:39


 

Волгоградский журналист Сергей Хохлов прокомментировал задержание футбольного арбитра Богдана Головко, которое состоялось накануне, 8 июля. Напомним, 33-летний судья, представляющий Волгоград, по данным РБК, подозревается в совершении коррупционного преступления, которое повлияло на результат чемпионата России. Головко грозит до семи лет лишения свободы.

Сергей Хохлов, по его словам, лично знаком с Богданом Головко. Состоявшееся задержание, говорит он, вызывает слишком много вопросов. 

Богдан адекватный, порядочный, в моем понимании, человек. Не слышал про него ни одного плохого слова. Если бы меня разбудили утром и сказали, что его арестовали, я бы не поверил в это. Что мы сейчас имеем? Сложно говорить о том, что произошло, не зная фактов и не видя доказательств. Во-первых, пока суд не признает человека виновным, он таким не является. Во-вторых, это шокирующая лично для меня информация, как для человека, общавшегося с Богданом и который имеет о нем свое мнение. Это перспективный арбитр, в позапрошлом сезоне отработал две игры и в розыгрыше 24/25 – 13 матчей. Перед ним маячила работа в Российской премьер-лиге. И вот, если верить тому, что нам сообщили, в последнем туре, в ключевой игре, он якобы берет взятку. При этом игру показывают по ТВ. Все знают, что ее будут разбирать под микроскопом. Я не могу в это поверить. Взять и за любую сумму денег убить свою 15-летнюю карьеру арбитра? Не вижу никакой логики, – рассуждает собеседник информагентства. 

Журналист полагает, что молодой арбитр мог попасть по раздачу в рамках кампании против руководства «Торпедо». 

Есть ли какие-то доказательства его вины? Это нам пока неизвестно. Какие-нибудь аудио- или видеозапись? Мы не знаем. Сейчас и искусственный интеллект может сделать все, что угодно. Но мы знаем, что руководители «Торпедо» арестованы. 21 июня их задержали, и до сих пор общественности не представлено ни одного доказательства. Есть только слова еще одного судьи Максима Перезвы о том, что якобы ему предлагали деньги. А эти слова могли быть разбиты юристами уже на первом судебном заседании. 

В моем понимании, кто-то захотел снять «Торпедо» с дистанции и не пустить в РПЛ. Так давайте еще найдем арбитра, который ошибся в решающем матче, чтобы кого-то не пустить в премьер-лигу. Я еще раз повторяю, что я не верю в виновность Богдана. Здесь идет борьба против «Торпедо», и Богдан Головко мог просто попасть под расклад. Да, он допустил единственную ошибку, но должны ведь представить пару-тройку моментов, где он свистел в пользу «Торпедо». Экспертная комиссия разбирала эти эпизоды и признала, что в одном из них он свистнул правильно, а вот при неназначении еще одного пенальти – неправильно. Так что? Из-за одной судейской ошибки Богдан может получить срок?  

Сергей Хохлов вспоминает, что это не первый громкий скандал, связанный так или иначе с волгоградским футболом. 

– Футбольный Волгоград, к сожалению, регулярно попадает в скандалы. Вспомнить только историю с игрой между «Чайкой» и «Черноморцем» в 2019 году, где работал еще один волгоградский арбитр Рафаэль Шафеев (бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян в дальнейшем заявил, что Шафеев получил от него деньги за обеспечение нужного результата, – Прим.ред.). Кого-то отстранили пожизненно, кто-то отбыл дисквалификацию и продолжает работать. Но скандал был громкий, фамилии звучали. 

Спортивный журналист не исключает, что в РФС могли затеять некий процесс «очищения».

А как известно, когда лес рубят, то щепки летят. Можно предположить, что одна из таких щепок и угодила в Богдана. Сколько людей, столько и мнений. Это не скандал вселенского масштаба. Рано или поздно, вся ситуация с Головко забудется. В свое время в Италии «Ювентус» отправили в Серию Б, а «Милан» и несколько клубов получили «минус 12 очков» из-за участия в коррупционных скандалах. Прошло немного времени – и «Ювентус» теперь регулярно играет в Лиге чемпионов. Должна победить правда, какая бы она ни была. Но я надеюсь, что Богдан в этой истории окажется на стороне добра, а не зла, – заключил собеседник.

Фото: Сергей Хохлов /vk.com

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