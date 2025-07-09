Мнение

Савченко назвал стратегическим соглашение региона с федеральным центром по экспорту

Мнение 09.07.2025 08:06
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09.07.2025 08:06


Комитет сельского хозяйства Волгоградской области и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации в ходе всероссийского смотра АПК, проходившего в регионе с 3 по 5 июля, заключили соглашение о развитии экспорта, в том числе за счет вовлечения новых местных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. И именно это соглашение считает важным шагом в развитии агарного потенциала Волгоградской области экс-депутат Госдумы, крупный российский инвестор Олег Савченко. Подробно об этом он высказался на своей странице в Telegram.

– Волгоградская область сделала важный шаг в развитии своего аграрного потенциала, подписав соглашение о развитии экспорта сельхозпродукции. Это не просто формальность, а стратегическое решение, которое может определить экономическое будущее региона, – уверен Савченко. – Сельское хозяйство в новых экономических условиях становится для России тем же, чем были углеводороды в прошлые десятилетия. Спрос на продовольствие в мире только растет, и у страны есть все возможности занять устойчивую позицию на глобальном рынке. Природные ресурсы, площади плодородных земель и накопленные агротехнологии дают России фору, сравнимую с нефтегазовым преимуществом.

– Для Волгоградской области это шанс закрепиться в числе ключевых аграрных регионов. Вовлечение новых предприятий в экспортные цепочки означает не только рост производства, но и повышение его качества, внедрение современных перерабатывающих мощностей, создание добавленной стоимости. Это долгосрочные инвестиции в экономику региона, которые могут обеспечить его устойчивое развитие даже в условиях меняющейся конъюнктуры, – продолжил экс-депутат. 

Напомним, что в ходе выставки волгоградские аграрии подписали около ста договоров на закупку техники и оборудования. По мнению Савченко, это подтверждает, что местные сельхозпроизводители готовы масштабироваться. 

– Теперь важно, чтобы экспортные соглашения трансформировались в реальные поставки, а новые производства – в рабочие места и налоговые поступления. Волгоградская область имеет все условия для того, чтобы стать одним из драйверов российского АПК. Остается реализовать этот потенциал системно и без сбоев, – уверен Олег Савченко. 

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