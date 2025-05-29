Пожарная лицензия МЧС на монтаж ОПС: что важно знать строителям Волгограда

Получение лицензии МЧС на установку систем охранно-пожарной сигнализации – это необходимость для волгоградских организаций и ИП, которые хотят избежать штрафов со стороны контролирующих органов, работать легально и участвовать в крупных тендерах. С 1 января 2025 года согласно Постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 №336, отменен мораторий на плановые проверки лицензиатов. Требования стали жестче, а рынок оборудования – сложнее.
Как лицензиатам подготовиться к проверке – экспертным мнением поделился Айрат Гарифуллин, инженер-строитель и основатель компании «СтройЮрист».
Для справки
Айрат Гарифуллин – инженер-строитель. До 2006 года работал в Федеральном лицензионном центре. После ухода из госслужбы занимался частными консультациями.
В 2007 году Айрат основал компанию «СтройЮрист», которая помогает юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям оформлять СРО и лицензии в соответствии с требованиями закона. Помимо юридического сопровождения, он, используя свой опыт, активно участвует в реализации строительных проектов, включая возведение нежилых объектов.
– Айрат, как изменилась ситуация с проверками после отмены моратория? Что теперь нужно учитывать строителям при подготовке к плановым визитам инспекторов?
– После отмены моратория на плановые проверки, который действовал с 2022 по 2024 год, ситуация для строителей и подрядчиков действительно изменилась. Официально возобновили выездные проверки юридических лиц и ИП, в том числе тех, кто имеет лицензию МЧС на монтаж систем охранно-пожарной сигнализации.
Теперь инспекторы МЧС могут приехать в офис без предупреждения и проверить соответствие всем заявленным условиям: состояние офиса, занятость специалистов, наличие оборудования и выполнение требований по внутреннему контролю качества.
Для строителей это означает, что недостаточно просто получить лицензию и «забыть» о ней на несколько лет. Также не стоит рассчитывать на формальный подход проверок: выявление нарушений вполне может обернуться приостановкой или отзывом лицензии. Лучше заранее подготовиться и убедиться, что все соответствует требованиям законодательства.
– Строители иногда арендуют помещения без точного совпадения юридического адреса. Это критично для получения лицензии?
– Да, это частая ошибка. Совпадение юридического и фактического адреса – не просто формальность. Это прямое требование законодательства, и связано оно с тем, что МЧС имеет право провести выездную проверку юридического лица или индивидуального предпринимателя в любой момент.
Если инспектор приедет по адресу, указанному в документах, а компании там нет – это вызовет сомнения в законности деятельности и может привести к отзыву лицензии.
– Что проверяют в офисе?
– Офисное помещение должно соответствовать ряду обязательных требований. Во-первых, это нежилое помещение с офисным целевым назначением. Это значит, что не подойдут квартиры, подвалы, склады или торговые площадки.
Во-вторых, важно соблюсти норму площади – минимум 6 м² на одного специалиста. То есть если в компании работает, например, 10 сотрудников, то минимальная площадь офиса должна составлять 60 м².
Наличие ремонта, оргтехники и таблички с названием компании – обязательно. У лицензиата проверят договор аренды или право собственности. Еще из важного – вахтер должен знать о проверке компании и пропустить должностных лиц, а лицензиат должен находиться в офисе во время проверки.
– Сколько сотрудников должно быть в штате? Какие требования предъявляются к главному специалисту, ответственному за пожарную безопасность и к остальным сотрудникам?
– Минимально в организации нужно 2–5 специалистов, в зависимости от заявленных видов работ. В их числе – один главный ответственный специалист по пожарной безопасности.
У ответственный должно быть профильное образование по направлению «Пожарная безопасность» или техническое с последующей переподготовкой по соответствующему направлению. Также для такого сотрудника важен стаж – не менее 5 лет в тех видах работ, которые заявлены организацией.
Главный специалист должен быть оформлен по основному месту работы или хотя бы по совместительству, при этом не должен числиться в других компаниях как ответственный за пожарную безопасность.
Для остальных специалистов важно наличие среднего или высшего технического образования, УПК. Специалисты должны занимать технические должности. Требований к стажу нет. Официальное оформление в компании – обязательно.
– Какие документы нужны для подтверждения стажа и занятости специалистов?
– Для подтверждения квалификации и занятости специалистов инспекторам нужно предоставить оригиналы дипломов, удостоверений о повышении квалификации, а также документы, подтверждающие стаж – бумажная трудовая книжка или выписка с госуслуг с ЭЦП. Важно предоставить трудовые договоры, должностные инструкции и приказы о приеме на работу.
Для главного специалиста дополнительно необходим приказ о назначении ответственным лицом. Все бумаги должны быть оформлены корректно и находиться в организации – без них прохождение лицензирования в принципе невозможно.
– Как изменились требования к наличию и состоянию оборудования после отмены моратория на проверки?
– Теперь МЧС тщательно проверяет не только наличие оборудования, но и его соответствие: приборы должны быть зарегистрированы в реестре ФГУ «АРШИН», иметь действующую, не просроченную поверку и находиться исключительно в пользовании одной компании. Проверяющие уделяют внимание качеству техники и ее готовности к использованию. Просто заявленного в документах перечня уже недостаточно.
– Из-за санкций и локализации оборудование стало дефицитным и дорогим. Как быть строителям, которым необходимо пройти лицензирование, но нужное оборудование недоступно?
– Да, сейчас наблюдается нехватка и удорожание приборов, связанное с санкциями и ростом спроса из-за возобновления проверок. Поэтому важно подбирать оборудование, которое будет соответствовать всем требованиям МЧС и доступно к покупке или аренде.
– Кто может быть назначен ответственным за контроль качества? Какие документы необходимо оформить?
– Ответственным за систему внутреннего контроля качества может быть назначен сотрудник компании – например, технический директор или главный инженер. Должность сотрудника должна быть закреплена в штатном расписании, а его обязанности – прописаны в должностной инструкции.
Обязательно нужно разработать внутреннее положение о контроле качества и издать соответствующий приказ, в котором будет указано, кто отвечает за каждый этап работ. Это требование МЧС, и оно проверяется как при получении лицензии, так и во время выездных проверок.
Источник фото: ООО «СтройЮрист»