



В Волгограде руководство «Жар Пиццы» извинилось перед семьей писательницы Эвелины Азаевой, которая попала накануне в неприятную ситуацию, посетив заведение с дочерью-аутистом. Напомним, что одна из сотрудниц кафе заявила, будто «больные дети должны сидеть дома», а после короткого разговора с матерью ретировалась, показав в обектив камеры средний палец.

Накануне ИА «Высота 102» обращалось за комментарием к представителям «Жар Пиццы», однако в головном офисе, как выяснилось, о скандале в волгоградском кафе не знали. Напомним, к слову, что, по словам Азаевой, менеджер заведения тоже не проявила уважения и во время происшествия не принесла своих извинений.

После шумихи в СМИ руководство «Жар Пиццы» заявило, что разберется с работницей, оскорбившей семью.

– Мы столкнулись с ситуацией, которую ни один родитель не хочет пережить, и, увы, эта история произошла в нашем кафе. Нам крайне стыдно за произошедшее, и мы несём полную ответственность за этот случай. Именно поэтому мы приняли решение немедленно отстранить виновного сотрудника от работы и провести внутреннее расследование произошедшего. Самыми вероятными последствиями станет увольнение, но для этого нам необходимо провести мероприятия, согласно действующему законодательству, – говорится в официальном сообщении.

Здесь также приглашают пострадавшую семью, которая находилась в Волгограде проездом, снова посетить заведение. О том, будут ли применены какие-то санкции к менеджеру кафе, руководство «Жар Пиццы» не сообщило.

По словам Эвелины Азаевой, свои извинения руководители заведения прислали и ей в личные сообщения в соцсетях.

– Хозяйка прислала мне извинения в личку. Однако виновница не уволена, и в письме не говорится ничего о менеджере кафе, предприняты ли в отношении нее какие-то меры. Хозяйка сослалась на трудовой кодекс, мол сотрудница (уборщица) сегодня не работает, и было бы, мол, некорректно ее уволить в ее отсутствие. Буду ждать. Именно увольнения. Потому что вот эта мода последних лет на извинения, без конкретных действий, нехороша. Если человек кого-то избил, покалечил, он должен не извиняться на камеру, а сесть в тюрьму. Если сотрудница общепита показала больному ребенку и его матери средний палец и заявила что им не место среди других людей, она должна быть уволена, – заявила женщина.

Фото: РЕН ТВ