Расследования

В Волгограде СК разыскивает страдающего деменцией 70-летнего пенсионера

Расследования 13.07.2025 09:21
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13.07.2025 09:21


Следственный комитет обратился к жителям Волгограда за помощью в поисках 70-летнего пенсионера Владимира Звездина. Мужчина бесследно исчез 3 декабря 2024 года в Дзержинском районе.

- Пропавший вышел из своей квартиры, расположенной на улице 8-й Воздушной Армии города Волгограда, и отправился в неизвестном направлении. Его местонахождение до настоящего времени не установлено. Звездин В.П. страдает деменцией, в связи с чем дезориентирован в пространстве, - рассказали в СУ СК России по Волгоградской области.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело об убийстве. На вид разыскиваемому 65-75 лет, рост около 175 см, славянской внешности. Изначально был одет в куртку из черного кожзаменителя, джинсовые брюки с дырками на коленях и чёрные туфли. Одна из особых примет – родинка на верхнем веке левого глаза.

Отметим, в настоящее время следователи отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе допуская мужчина может оказаться жив. Граждане, владеющие о пропавшем пенсионере информацией, могут обратиться к правоохранителям по номерам: 8 (903) 372-74-30, 8 (927) 502-83-96 или «02».

Фото: СУ СК России по Волгоградской области

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