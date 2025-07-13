



Следственный комитет обратился к жителям Волгограда за помощью в поисках 70-летнего пенсионера Владимира Звездина. Мужчина бесследно исчез 3 декабря 2024 года в Дзержинском районе.

- Пропавший вышел из своей квартиры, расположенной на улице 8-й Воздушной Армии города Волгограда, и отправился в неизвестном направлении. Его местонахождение до настоящего времени не установлено. Звездин В.П. страдает деменцией, в связи с чем дезориентирован в пространстве, - рассказали в СУ СК России по Волгоградской области.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело об убийстве. На вид разыскиваемому 65-75 лет, рост около 175 см, славянской внешности. Изначально был одет в куртку из черного кожзаменителя, джинсовые брюки с дырками на коленях и чёрные туфли. Одна из особых примет – родинка на верхнем веке левого глаза.

Отметим, в настоящее время следователи отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе допуская мужчина может оказаться жив. Граждане, владеющие о пропавшем пенсионере информацией, могут обратиться к правоохранителям по номерам: 8 (903) 372-74-30, 8 (927) 502-83-96 или «02».

Фото: СУ СК России по Волгоградской области