Лучше воздержаться: сальмонеллу, нитраты и ГМО искали в первых волгоградских арбузах

Первые арбузы, которые появились в продаже в Волгоградской области, проверили на безопасность сотрудники специализированной лаборатории, передает V102.RU со ссылкой на ФГБУ «ЦОК АПК».

- Специалисты провели 12 исследований и проанализировали их согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» на наличие нитратов, остаточного количества пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов, ГМО растительного происхождения и сальмонеллы, – отметила заведующий испытательной лабораторией Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Елена Яркова.

По ее словам, в продукции, выращенной в хозяйстве Быковского района, по результатам испытаний отклонений от нормы не выявлено.

Отметим, что на волгоградский рынок первые арбузы привозят из Узбекистана, Дагестана и Калмыкии. Местная поступают в продажу лишь в конце июля - начале августа. По этой причине специалисты рекомендуют все же воздержаться от покупки ранних арбузов и дождаться августа, когда появятся полностью созревшие местные ягоды, прошедшие необходимый контроль качества в аккредитованных лабораториях. Также не стоит покупать арбузы в несанкционированных местах торговли, особенно вдоль автомобильных трасс.

Фото из архива V102.RU