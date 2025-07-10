Нерадивую 20-летнюю мать в Волжском лишат прав на двух малышей

В городе Волжском Волгоградской области родительских прав на двух маленьких сыновей хотят лишить 20-летнюю местную жительницу. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, молодая женщина не занималась воспитанием малышей и проявляла к ним полное безразличие.

- Женщина вела антиобщественный образ жизни, должным образом о сыновьях - 2,5 лет и 10 месяцев не заботилась, воспитывала их в антисанитарных условиях, не покупала одежду, не мыла, вовремя и досыта не кормила, во время заболеваний мальчиков к врачам не обращалась, - сообщили в Главке.

Нерадивая мать часто бросала их одних в комнате общежития с открытым окном, что было для них опасно. Плачущих детей забирала соседка. Она их мыла и кормила.

В итоге детей у такой матери забрали, а ее поставили на учет.

Известно, что пока мальчики были под присмотром специалистов-педиатров, их мать ни разу не посетила сыновей, не проявила интереса к их состоянию.

Инспекторы ПДН направили в отдел опеки и попечительства управления образования администрации Волжского материалы для решения вопроса о лишении женщины родительских прав.