«Напал исподтишка и выбил зуб»: в Камышине ищут очевидцев конфликта подростков на пляже

В Камышине Волгоградской области родители 14-летнего подростка ищут очевидцев конфликта на городском пляже, в результате которого мальчик получил удар кулаком и лишился зуба. Как сообщила V102.RU мама подростка, которая представилась Екатериной, ее сын из-за перенесенного стресса боится выходить из дома.

- Это произошло 8 июля вечером примерно с 20.00 до 20.30 на пляже Гремячем. Сын с одноклассниками уже шли переодеваться и увидели, как неизвестные им парни, примерно 16-18 лет, пытаются забрать их велосипеды. Велосипеды были пристегнуты, - рассказала Екатерина. - Ребята, конечно, им сказали, что это их велосипеды и трогать их не надо.

По словам женщины, один из покушавшихся на чужое имущество подростков хотел отвести ее сына в сторону, чтобы поговорить, но он не пошел.

- Сын отвернулся и в этот момент тот налетел на него исподтишка и ударил кулаком. В результате зуб вылетел. У сына еще и ссадина на губе. Мы ходили в травмпункт, а потом в полицию. Написали заявление, - говорит мама пострадавшего подростка. - К сожалению, на пляже видеонаблюдения нет, поэтому просим откликнуться очевидцев конфликта.

Женщина пояснила, что на городском пляже в это время было много машин. Не исключено, что конфликт подростков мог записать видеорегистратор одной из них. Это помогло бы установить личность нападавшего и привлечь его к ответственности.

В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству подтвердили, что в полицию поступала информация о конфликте подростков, который, по предварительным данным, не связан с кражей велосипедов.

Обстоятельства происшествия устанавливается. По поступившему заявлению проводится проверка.