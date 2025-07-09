«Задачи выполнены»: волгоградский «Ротор» завершил сборы в Саранске ничьей с «Соколом» 





Волгоградский «Ротор» сегодня, 9 июля, в последнем контрольном поединке на сборах в Саранске сыграл вничью с саратовским «Соколом» со счетом 1:1. Сине-голубые завершили предсезонную подготовку и в следующем матче 19 июля сыграют в гостях с ульяновской «Волгой» уже в стартовом туре Первой лиги 2025/2026.

Как и вчерашний матч с «Енисеем», встреча с «Соколом» прошла в закрытом формате - без трансляции. В первом тайме счет не был открыт, а во второй половине соперники обменялись голами. На 51-й минуте саратовцы забили, а волгоградцы спустя три минуты сравняли и установили окончательный результат противостояния - 1:1.

Наставник «Ротора» Денис Бояринцев в интервью клубной пресс-службе подвел итоги матча с «Соколом».

- Сегодня было жарче, чем вчера. Обе команды молодцы. В первом тайме «Сокол» владел небольшим преимуществом, а мы немного нервничали, было достаточно потерь. Во втором тайме перестроились, где-то владели инициативой. Обменялись голами соперники. Много хорошего, но есть, где подкорректировать. Качественных два спарринга провели. Задачи по объему на сборах выполнены. Ребят, которые недавно зашли в команду, надо еще подтягивать. В целом - то, что планировалось, мы сделали. Сейчас игроки получат выходные, а 13-го июля собираемся в Волгограде и начинаем готовиться к первой игре, - рассказал главный тренер сине-голубых.