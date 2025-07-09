«Задачи выполнены»: волгоградский «Ротор» завершил сборы в Саранске ничьей с «Соколом» 

Волгоградский «Ротор» сегодня, 9 июля, в последнем контрольном поединке на сборах в Саранске сыграл вничью с саратовским «Соколом» со счетом 1:1. Сине-голубые завершили предсезонную подготовку и в следующем матче 19 июля сыграют в гостях с ульяновской «Волгой» уже в стартовом туре Первой лиги 2025/2026.
Как и вчерашний матч с «Енисеем», встреча с «Соколом» прошла в закрытом формате - без трансляции. В первом тайме счет не был открыт, а во второй половине соперники обменялись голами. На 51-й минуте саратовцы забили, а волгоградцы спустя три минуты сравняли и установили окончательный результат противостояния - 1:1.
Наставник «Ротора» Денис Бояринцев в интервью клубной пресс-службе подвел итоги матча с «Соколом».
Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)