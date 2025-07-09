В Волгограде четвертый месяц ищут прыгнувшего с моста мужчину





В Волгограде с 18 марта ничего неизвестно о судьбе 25-летнего мужчины, который совершил прыжок с моста через Волгу. Ранее, сообщало ИА «Высота 102», водолазам удалось лишь найти на дне реки его личные вещи.

О поисках Ивана Михайличенко волонтеры поискового отряда «Оберег» сообщили на следующий день после его исчезновения - 19 марта.





По информации добровольцев, ничего о том, куда мог направиться молодой мужчина, не было известно. Однако, как выяснилось потом, перед исчезновением волгоградец оставил тревожное сообщение своей подруге, в котором говорилось, что он планирует совершить прыжок с моста.

Самые страшные опасения близких подтвердились, когда информацию о падении человека с моста сообщили в экстренных службах. Сразу же спасатели организовали поиски мужчины, однако найти водолазам удалось лишь телефон на дне Волги у одной из опор путепровода.

Как сообщает ИА «Высота 102», поиски молодого мужчины продолжаются четвертый месяц, однако до сих пор так и не увенчались успехом.