Водолазы нашли телефон мужчины, прыгнувшего с моста через Волгу





Сотрудники ГКУ «Служба спасения» рассказали о поисках 25-летнего мужчины, который, как ранее сообщало ИА «Высота 102», совершил прыжок с моста через Волгу. Напомним, что происшествие случилось 18 марта. По информации спасателей, на второй день найти мужчину пока не удалось.

Как уточнили в Службе спасения, о происшествии на мосту, соединяющем Волгоград и Заволжье во вторник сообщила подруга 25-летнего волгоградца.

– По сообщению от помощника оперативного дежурного по службе «02» стало известно о звонке, поступившем на номер 112 от девушки. Звонившая сообщила, что ей было отправлено СМС-сообщение от знакомого, в котором он сообщил о намерении совершить спрыгнуть с автодорожного моста, проходящего через реку Волга, – сообщили спасатели.





При проверке поступившей информации около одной из опор водолазы нашли мобильный телефон, вероятно, принадлежавший мужчине.

Сегодня, 20 марта, поиски пропавшего продолжаются с привлечением водолазов.

Фото: ГКУ «Служба спасения» / VK.com