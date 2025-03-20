Происшествия

Водолазы нашли телефон мужчины, прыгнувшего с моста через Волгу

Происшествия 20.03.2025 16:48
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20.03.2025 16:48


Сотрудники ГКУ «Служба спасения» рассказали о поисках 25-летнего мужчины, который, как ранее сообщало ИА «Высота 102», совершил прыжок с моста через Волгу. Напомним, что происшествие случилось 18 марта. По информации спасателей, на второй день найти мужчину пока не удалось. 

Как уточнили в Службе спасения, о происшествии на мосту, соединяющем Волгоград и Заволжье во вторник сообщила подруга 25-летнего волгоградца. 

 По сообщению от помощника оперативного дежурного по службе «02» стало известно о звонке, поступившем на номер 112 от девушки. Звонившая сообщила, что ей было отправлено СМС-сообщение от знакомого, в котором он сообщил о намерении совершить спрыгнуть с автодорожного моста, проходящего через реку Волга, – сообщили спасатели.


 При проверке поступившей информации около одной из опор водолазы нашли мобильный телефон, вероятно, принадлежавший мужчине.

Сегодня, 20 марта, поиски пропавшего продолжаются с привлечением водолазов.  

Фото: ГКУ «Служба спасения» / VK.com

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