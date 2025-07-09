Спорт

Волгоградские пловцы взяли золотую и две бронзовые медали в Словакии

Спорт 09.07.2025 05:41
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09.07.2025 05:41


Волгоградские пловцы завоевали три медали на первенстве Европы по плаванию в Словакии. По данным облспорткомитета, Михаил Щербаков стал чемпионом и бронзовым призером турнира, а Серафима Фокина поднялась на третью ступень пьедестала почета.

Почти 700 юных участников из 45 государств в возрасте 14-18 лет сразились за 42 комплекта наград на соревнованиях Старого Света. 17-летний Михаил Щербаков оказался недосягаем для конкурентов в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Вместе с победой подопечный тренера Виктора Прохоренко установил рекорд турнира. Кроме того, Щербаков завоевал бронзовую медаль в спринте на 50 метров на спине, пропустив вперед только итальянца Даниэля дель Синьоре и триумфатора состязаний и своего соотечественника Георгия Яковлева.


16-летняя волгоградка Серафима Фокина, в прошлом году выигравшая Спортивные игры стран БРИКС, пополнила свою коллекцию международных успехов. Воспитанница Весны Базиянц из клуба «Волга» и регионального ЦСП «Олимп» финишировала третьей в заплыве на 200 метров баттерфляем, уступив оппоненткам из Бельгии и Великобритании. Серафима могла увезти из Словакии еще одну награду, но на дистанции 100 метров наша землячка заняла четвертое место.

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com

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