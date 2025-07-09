Транспорт

В двух районах Волгоградской области обновят 13 км дорог

Транспорт 09.07.2025 07:17
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09.07.2025 07:17


В Волгоградской области готовятся обновить дороги на территории Алексеевского и Палласовского районов. 8 июля региональный комитет транспорта объявил о поиске подрядных организаций, которым предстоит отремонтировать два участка общей протяжённостью порядка 13 км.

В Палласовском районе специалистам необходимо привести в порядок участок региональной трассы «Иловатка (км 10) – Старая Полтавка – Гмелинка – Палласовка – Николаевск» в границах Палласовки и протяжённостью и Савинского разъезда, протяжённостью 11 км.

Здесь рабочие отфрезеруют старое покрытие, наиболее повреждённые участки укрепят щебнем, после чего будут уложены два новых слоя асфальта. На финальном этапе на дорогу нанесут разметка и установят знаки.

В Алексеевском районе запланирован аналогичный объем работ. Обновлён будет участок асфальтового покрытия дороги «Реченский – Рябовский – Ежовка – Дударевский (Ростовская область)» в границах съезда к хутору Становкий до пересечения с дорогой «х. Рябовский - х. Роднички». Его протяжённость составит порядка 2 км.

В Палласовском районе все работы должны быть завершены к 31 августа 2026 года. На эти цели из регионального бюджета выделены 249,9 млн рублей. В Алексеевском районе обновление 2 км проезжей части обойдётся бюджету в 63 млн рублей, но участок должен быть сдан уже к 30 сентября 2025 года.

Отметим, исполнитель работ будет отобран облкомдортрансом в середине июля по итогу открытого аукциона.

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