



Одним из двух утонувших в реке Хопер в Урюпинском районе Волгоградской области мужчин мог быть бывший боец ЧВК «Вагнер». Как рассказала ИА «Высота 102» его сестра Анастасия, проживающая в городе Ачинск Красноярского края, ей позвонил следователь, сообщивший эту ужасную новость, и сказал, что ей нужно приехать в Волгоград.

По словам девушки, ее брат Александр Н., 1998 года рождения, воевал на Украине в составе ЧВК «Вагнер», куда он попал после того, как сам сдался в полицию.



- Он машину чужую разбил, после чего уехал на вахту. Когда узнал, что его ищут, добровольно явился к полицейским. В 2023 году уехал на Украину, брал Бахмут, был награжден медалями. После помилования вернулся. А недавно снова заключил контракт в Волгоградской области, собирался снова на СВО. Но с 22 августа он не выходил на связь, - делится девушка.



У Александра есть особая примета – татуировка ЧВК «Вагнера» на правой руке.



- Я не могу добиться от следователя, с которым разговаривала, есть ли у того мужчины, который утонул, такая татуировка. Я просто в отчаянии. Не могу поверить, что это мой брат, - едва не плачет собеседница информагентства.

Напомним, трагедия в Урюпинском районе произошла 26 августа. В районе хутора Горский отдыхала компания из трех мужчин, которые в нетрезвом состоянии пошли купаться, но не справились с течением. Спасти удалось лишь одного. Тела двоих утонувших через два дня были обнаружены в реке около этого же хутора.



Фото ГКУ «Служба спасения» (архив)