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«Не верю, что это мой брат»: один из двух утонувших под Урюпинском оказался контрактником из Красноярска

Происшествия 30.08.2026 18:07
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30.08.2026 18:07


Одним из двух утонувших в реке Хопер в Урюпинском районе Волгоградской области мужчин мог быть бывший боец ЧВК «Вагнер». Как рассказала ИА «Высота 102» его сестра Анастасия, проживающая в городе Ачинск Красноярского края, ей позвонил следователь, сообщивший эту ужасную новость, и сказал, что ей нужно приехать в Волгоград. 

По словам девушки, ее брат Александр Н., 1998 года рождения, воевал на Украине в составе ЧВК «Вагнер», куда он попал после того, как сам сдался в полицию. 

- Он машину чужую разбил, после чего уехал на вахту. Когда узнал, что его ищут, добровольно явился к полицейским. В 2023 году уехал  на Украину, брал Бахмут, был награжден медалями. После помилования вернулся. А недавно снова заключил контракт в Волгоградской области, собирался снова на СВО. Но с 22 августа он не выходил на связь, - делится девушка.

У Александра есть особая примета – татуировка ЧВК «Вагнера» на правой руке.

- Я не могу добиться от следователя, с которым разговаривала, есть ли у того мужчины, который утонул, такая татуировка. Я просто в отчаянии. Не могу поверить, что это мой брат, - едва не плачет собеседница информагентства. 

Напомним, трагедия в Урюпинском районе произошла 26 августа. В районе хутора Горский отдыхала компания из трех мужчин, которые в нетрезвом состоянии пошли купаться, но не справились с течением. Спасти удалось лишь одного. Тела двоих утонувших  через два дня были обнаружены в реке  около этого же хутора. 

Фото ГКУ «Служба спасения» (архив)

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