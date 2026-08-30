Волгоградцы остались без мобильной связи из-за ракетной опасности

Жители Центрального и Краснооктябрьского районов Волгограда жалуются на проблемы с мобильной связью после объявления ракетной опасности. Волгоградцы сообщают, что связь или крайне плохо работает, или вообще невозможно соединиться с абонентами. Нет и интернета. Наблюдаются также сбои в работе кассовых терминалов в мелких торговых точках.
Общество 30.08.2026 14:20
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30.08.2026 14:20
Напомним, днем 30 августа в регионе была объявлена ракетная опасность, которая действовала около часа. Жители сообщали о звуках тревожных сирен.
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