Отчаявшиеся люди организовали сбор подписей с требованием избавить их от источника гари – заброшенной свалки в черте города, которая периодически начинает дымить. Обращения горожане собираются передать в прокуратуру, Роспотребнадзор и в другие инстанции.
Между тем, в администрации городского поселения утверждают, что в курсе экологической проблемы, но принимают необходимые меры.
- Мы ее все время тушим. Почему она горит? Ну, наверное, балуется кто-то, - заявил заместитель главы городского поселения Евгений Данилевский. – Эта свалка – заброшенная, она существует еще с тех лет, когда не было схемы размещения отходов. Площадь ее достаточно приличная. К сожалению, чтобы ее ликвидировать, нужны немалые средства, но пока такой возможности нет.
При этом заместитель главы заверил, что в городе отбирались пробы воздуха, однако они не показали превышений по вредным веществам.