



Жители Калача-на-Дону Волгоградской области вот уже какую неделю задыхаются от смрада горящей свалки. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в домах невозможно открыть окна, особенно по ночам, однако едкий запах все равно проникает в жилища. Калачевцы не могут вывесить на улицу белье, так как оно тут же пропитывается вонью. А некоторые родители даже запрещают детям гулять из-за постоянного смога. При этом неприятный запах чувствуют даже жители населенных пунктов, находящихся за десятки километров от районного центра.

Тем временем жители Калача-на-Дону не очень верят в то, что они дышат совершенно безвредным воздухом. И собираются заказать независимое исследование окружающей среды.





Напомним, ранее V102.RU сообщало, что калачевцы боятся получить отравление канцерогенами из-за постоянно тлеющей свалки в черте города.





Фото Город воинской славы Калач-на-Дону VK.com

Отчаявшиеся люди организовали сбор подписей с требованием избавить их от источника гари – заброшенной свалки в черте города, которая периодически начинает дымить. Обращения горожане собираются передать в прокуратуру, Роспотребнадзор и в другие инстанции.Между тем, в администрации городского поселения утверждают, что в курсе экологической проблемы, но принимают необходимые меры.заявил заместитель главы городского поселения Евгений ДанилевскийПри этом заместитель главы заверил, что в городе отбирались пробы воздуха, однако они не показали превышений по вредным веществам.