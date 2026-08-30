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Как проведут школьные линейки 1 Сентября в Волгоградской области

Общество 30.08.2026 17:16
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30.08.2026 17:16


Школьные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в Волгоградской области в очной форме. Об этом рассказали в облкомобразования. При этом родителям разрешат присутствовать на празднике.

Торжественные мероприятия проведут  с соблюдением всех мер безопасности. Линейки начнутся с выноса и поднятия Государственного флага России и исполнения гимна. 

Тем не менее, некоторые корректировки в организации школьных линеек могут быть внесены в зависимости от погодных условий.

Ранее, напомним, сообщалось, что российские школы, в том числе и в волгоградском регионе, с 1 Сентября присоединятся к проекту «Мелодия вместо звонков». В течение первого осеннего месяца  в образовательных учреждениях вместо пронзительных школьных звонков будут звучать популярные мелодии, такие как «Дважды два — четыре»,  современная «Песня Первых» Дениса Майданова в исполнении автора, Константина Томилина, детского музыкального театра «Домисолька» и Всероссийского сводного хора Первых, а также песни «Первоклашка»  и «Учат в школе».

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