Как проведут школьные линейки 1 Сентября в Волгоградской области





Школьные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в Волгоградской области в очной форме. Об этом рассказали в облкомобразования. При этом родителям разрешат присутствовать на празднике.

Торжественные мероприятия проведут с соблюдением всех мер безопасности. Линейки начнутся с выноса и поднятия Государственного флага России и исполнения гимна.



Тем не менее, некоторые корректировки в организации школьных линеек могут быть внесены в зависимости от погодных условий.



Ранее, напомним, сообщалось, что российские школы, в том числе и в волгоградском регионе, с 1 Сентября присоединятся к проекту «Мелодия вместо звонков». В течение первого осеннего месяца в образовательных учреждениях вместо пронзительных школьных звонков будут звучать популярные мелодии, такие как «Дважды два — четыре», современная «Песня Первых» Дениса Майданова в исполнении автора, Константина Томилина, детского музыкального театра «Домисолька» и Всероссийского сводного хора Первых, а также песни «Первоклашка» и «Учат в школе».



