



Сотрудники Волгоградского цирка заявили об урегулировании конфликтной ситуации, сложившейся в учреждении. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на volganet.net. Работники записали второе видеообращение, в котором сообщили, что сели за стол переговоров с начальством и все озвученные вопросы были урегулированы. Также был составлен план действий для дальнейшего сотрудничества, пояснили они.

Контролеры заявили, что готовы и дальше работать на благо цирка, а условия договора соблюдаются. Также женщины попросили снять негативные эмоции с руководства учреждения.

Авторы видеообращения добавили, что, так как конфликтная ситуация благополучно разрешена, то дополнительные комментарии прессе они давать не будут.



Напомним, ранее сотрудницы Волгоградского цирка записали видеообращение, в котором сообщили об угрозах увольнения со стороны руководства и унизительных условиях труда. В частности, женщины жаловались на крошечную комнатку без розеток и вентиляции, где им предлагали отдыхать перед представлениями.



