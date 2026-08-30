Вячеслав Володин одобрил развитие электротранспорта в Волгограде





Вопросы развития Волгоградской области в ближайшей перспективе обсудили на рабочей встрече сегодня, 30 августа, председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Андрей Бочаров. Глава Волгоградской области рассказал о реализации комплексной программы перспективного развития города-героя Волгограда до 2034 года, поддержке участников СВО и их семей, укреплении АПК и модернизации социальной сферы.

Председатель ГД поддержал перспективные региональные проекты. Особенно он подчеркнул важность развития трамваев и троллейбусов как комфортного и экологичного транспорта.



Напомним, в настоящее время в областном центре идет реконструкция трамвайной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, Вячеслав Володин сегодня прибыл в Волгоград, где принял участие в открытии сквера Станислава Говорухина.



Фото администрации Волгоградской области