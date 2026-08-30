Волгоградцев обяжут маркировать кур с 1 сентября





Владельцы домашней птицы должны будут маркировать обитателей курятников в подсистеме «Хорриот». Как сообщили в Россельхознадзоре, основанием служат Правила осуществления учёта животных, утверждённые постановлением Правительства России от 5 апреля 2023 года.

Учитывать будут кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов и страусов. Сроки постановки на учёт зависят от численности поголовья: при содержании более 10 голов птицы — не позднее 1 сентября 2026 года; при поголовье до 10 голов — не позднее 1 сентября 2029 года.



Учёт животных будут вести специалисты государственной ветеринарной службы, ветеринарные специалисты предприятий, специалисты в области зоотехнии.





