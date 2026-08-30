Володин с Бочаровым в Волгограде открыли сквер Говорухина





В центре Волгограда сегодня, 30 августа, открылся сквер, посвященный жизни и творчеству талантливого режиссера и государственного деятеля Станислава Сергеевича Говорухина. Первыми посетителями стали председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, который по решению Президента РФ Владимира Путина возглавил оргкомитет по увековечению памяти режиссера, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко.





В ходе открытия сквера Вячеслав Володин отметил, что Станислав Сергеевич по-особенному относился к Волгограду, всегда говорил о его значимой роли в жизни и истории нашей страны.

Новая территория находится на участке между улицей Комсомольской и Аллеей Героев. С инициативой ее создания выступили ветераны и молодежь.В сквере установлены памятник выдающемуся режиссеру, а также скульптуры персонажей его кинофильмов. Территорию дополнительно озеленили и отремонтировали расположенные там гранитные диваны и тумбы с фонарями.