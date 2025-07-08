В России увеличатся штрафы за ряд нарушений ПДД





В России увеличится размер штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. Документ, подписанный Владимиром Путиным, появился на официальном интернет-портале правовой информации 7 июля.

Как ранее сообщалось информагентством, с 1 января этого года уже увеличились штрафы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за нарушение правил использования ремней безопасности, превышение скоростного режима и за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД.

Теперь автомобилисты, которые проигнорировали требования инспектора ГИБДД об остановке, должны будут заплатить от 7 до 10 тысяч рублей вместо 500-800 рублей.

Также придется заплатить водителям 600 тысяч рублей за отказ пройти весовой и габаритный контроль транспорта. А за нарушение порядка, способов или сроков размещения сведений в системе выдачи спецразрешения на движение большегрузов гражданам придется заплатить до 5 тысяч рублей, должностным лицам до 30 тысяч, а компаниям – до 150 тысяч рублей.