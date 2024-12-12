Федеральные новости

Госдума увеличила размер штрафов за нарушения ПДД

Федеральные новости 12.12.2024 16:23
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12.12.2024 16:23


В Госдуме на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях поправки к законопроекту по увеличению с 1 января 2025 года штрафов за нарушения ПДД, передает V102.RU.

Как ранее сообщало информагентство, за нарушение правил использования ремней безопасности штраф вырастет с 1000 до 1500 рублей. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наказание увеличится с 30 000 до 45 000 тысяч рублей. Также изменится сумма штрафов за превышение скоростного режима – с 500-5000 до 750-7500 рублей. За причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф увеличат с 2500–5000 до 3700–7500 рублей, а среднего – с 10 000–20 000 до 15 000–30 000 рублей. 

Также изменится порядок оплаты по «скидкам». Если ранее в течение 20 дней можно было заплатить 50% от суммы штрафа, то после принятия поправок срок периода оплаты со скидкой увеличится до 30 дней. При этом сумма обязательной оплаты вырастет до 75% от штрафа.  

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