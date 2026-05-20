В Ростове осудят экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко





В Ростове перед судом предстанет бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. Как передает Привет-Ростов, дело будет рассмотрено в Пролетарском районном суде.

Симоненко обвиняется в организации двух покушений на убийство. Вместе с ним по делу проходит - Мелько Джемо.

Сотрудник МЧС был задержан еще летом 2025 года. По уголовному делу ему вменяется организация приготовления к убийству – два эпизода.

Отмечается, что обвиняемый ранее занимал руководящие должности в системе МЧС: начал карьеру в 2003 году, в 2022 году вернулся на службу, а в 2023 году был назначен заместителем начальника краевого главка.

