Путин подписал закон о запрете продажи смартфонов без российского маркетплейса





В России с 1 сентября 2025 года введут запрет на продажу смартфонов и планшетов без отечественного магазина приложений RuStore. Закон подписал 5 июля Владимир Путин.

Напомним, согласно новому закону, все технические устройства, которые ввозятся в Россию, должны иметь возможность установки, обновления и оплаты приложений через RuStore. Также нововведение запрещает блокировать работу программ из сторонних источников и навязывать ограничения на способы оплаты и ценовую политику.

Сейчас российский маркетплейс можно установить на всех устройствах с операционной системой Android.

Меры направлены в первую очередь на борьбу с политикой компаний Apple и Google, которые систематически удаляют со своих онлайн-магазинов приложения российских банков и других сервисов.