Федеральные новости

Яблочникам конец? Госдума обязала Apple предустанавливать RuStore

Федеральные новости 25.06.2025 21:32
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25.06.2025 21:32


Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, который обязывает предустанавливать российский магазин приложений RuStore производителям смартфонов, в том числе на гаджеты Apple. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Известия, закон вступит в силу уже с 1 сентября этого года. Стоит ли теперь ожидать исчезновения с полок магазинов техники Apple?

Согласно новому закону, все технические устройства, которые вводятся в Россию, должны иметь возможность установки, обновления и оплаты приложений через RuStore. Также нововведение запрещает блокировать работу программ из сторонних источников и навязывать ограничения на способы оплаты и ценовую политику. 

Меры направлены в первую очередь на борьбу с политикой компаний Apple и Google, которые систематически удаляют со своих онлайн-магазинов приложения российских банков и других сервисов. После вступления закона в силу в смартфонах должен будет появится магазин RuStore, который даст возможность скачать на любой смартфон приложения российских сервисов. 

Если же устройство продолжит блокировать работу приложений из российского магазина, то это будет считаться недостатком товара, дающим право на замену или возврат денег за товар. 

К слову, за прошлый год RuStore был установлен на 80 миллионах устройств, тем самым обогнав по количеству пользователей App Store. Все установки были совершены на смартфоны с системой Android, который без препятствий дает возможность скачивать данный магазин.

По мнению депутатов, закон даст возможность устранить неравенство и обеспечить одинаковые условия для всех пользователей смартфонов. 

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