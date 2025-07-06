Бастрыкин ждет доклада о нарушении прав людей в треснувшем доме в Урюпинске

Глава Следственного комитета России отреагировал на сигнал о возможном нарушении прав жителей ветхого дома в Урюпинске, который поступил от жительницы Волгоградской области на многоканальную телефонную линию ведомства, передает V102.RU.

- Здание, 1893 года постройки, находится в непригодном для проживания состоянии: фундамент и кровля разрушаются, в стенах имеются трещины, из-за сырости в жилых помещениях появилась плесень. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается, - сообщили в Информационном центре СК России.

По данным, озвученным заявительницей, в СУ СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о промежуточных результатах этой проверки и принятом по её итогам решении.

Фото: СК РФ