Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве участника СВО

В Волгоградской области в смерти участника СВО, тело которого было обнаружено в парке культуры и отдыха Волжского, подозревают его приятеля, передает V102.RU.

Как сообщили сегодня, 4 июля, в СУ СКР по Волгоградской области, личность подозреваемого установлена, он задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- В результате слаженной работы следователей следственного отдела по городу Волжский регионального управления СК России и оперативных сотрудников полиции в течение суток удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению указанного преступления. Им оказался знакомый погибшего, - сообщили в следственном ведомстве.

Установлено, что потерпевший распивал с приятелем спиртное, но в какой-то момент мужчины поругались на бытовой почве. Завязалась драка, в ходе которой мужчина получил травмы, от которых скончался. Судмедэксперты установили, что причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, что тело участника СВО было обнаружено со следами побоев 2 июля.

По данным информагентства, приятели имеют судимости, оба участвовали в специальной военной операции. В Волжском, находясь в отпуске, решили отметить день ветерана боевых действий. Известно, что 33-летний погибший Сергей С. является кавалером ордена Мужества.