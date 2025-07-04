Недоброе утро: Волгоград сковали пробки из-за ремонта путепровода на Тулака в час пик

Сегодня, 4 июля, жители Волгограда вынуждены добираться на работу с южных районов в центр через огромные пробки, которые образовались из-за ремонта в час пик путепровода на Первой продольной в районе Тулака, передает V102.RU.





- Утро, конечно, выдалось недоброе. Стоим в километровой пробке, которая образовалась из-за ремонта и изменения движения на Тулака. Закрыты две полосы. Кто-то от неожиданности попал в аварию - задел выставленное ограждение. Сейчас машина стоит на аварийке, - сообщают очевидцы.





Волгоградцы отмечают, что слышали о том, что в скором времени начнется ремонт путепровода, но совершенно не ожидали, что работы стартуют в утренний час пик в пятницу.

Ранее в администрации Волгограда сообщали, что с 21.00 3 июля на ул. Рабоче-Крестьянской – Первая продольная магистраль – до двух полос сузят движение по путепроводу в границах от улицы Базисной до Льва Толстого. Мэрия объясняла эти ограничения началом ремонта на половине путепровода, предназначенного для движения в сторону Ворошиловского района.

На второй части путепровода две полосы выделены для движения в сторону Советского района и одна – в сторону Ворошиловского.

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