Транспорт

Закон есть, а порядка нет: власти Волгограда объяснили отсутствие контроля за электросамокатами

Транспорт 19.06.2025 13:05
0
19.06.2025 13:05


В Волгограде седьмой месяц пытаются определить, кто будет следить за исполнением принятых в сентябре 2024-го и в марте 2025 года постановлений, определяющих правила стоянки и использования электросамокатов. Как сообщает ИА «Высота 102», департамент городского хозяйства до сих пор не утвердил соответствующий порядок, из-за чего исполнение установленных муниципалитетом правил массово саботируется организациями, предоставляющими средства передвижения в краткосрочную аренду.

– В настоящее время администрацией Волгограда определяется порядок перемещения, хранения и возврата СИМ, оставленных вне мест их расстановки, а также прорабатывается техническая возможность обеспечения контроля за соблюдением операторами действующих правил путем привлечения к административной ответственности в форме наложения административных штрафов, – пояснили журналистам в пресс-службе мэрии.

Также местные власти отметили, что данный вопрос решается в тесном взаимодействии с представителями кикшеринговых компаний.


– Между администрацией Волгограда и специализированными операторами ведется работа по заключению соглашения о соблюдении правил пользования СИМ, предоставляемых кикшеринговыми компаниями в аренду, на территории города Волгограда. Предметом такого Соглашения является регулирование порядка взаимодействия сторон по организации деятельности по предоставлению СИМ на основании гражданско-правовых договоров в пользование физическим и юридическим лицам, определение правил использования СИМ на территории города Волгограда, а также установление реестра мест расстановки СИМ, – подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, в сентябре 2024 года в Волгограде депутатами гордумы были одобрены поправки в правила благоустройства, где впервые прописаны строгие требования к расстановке электросамокатов и их максимальному количеству в конкретной точке. Документ был подготовлен по инициативе и прокуратуры. Он должен был гарантировать защиту прав пешеходов от брошенных на остановках, тротуарах и мостах средств индивидуальной мобильности.

Утверждённое постановление предусматривало вступление новых правил в силу с задержкой, лишь 1 марта 2025 года. Пауза была предусмотрена для разработки городскими чиновниками сопутствующий нормативно-правовой базы, определяющей, кто и как будет следить за исполнением новых требований и привлекать владельцев электросамокатов к ответственности. Однако с формулировкой документа, судя по всему, возникли сложности.

В апреле 2025 года вступило в силу ещё одно постановление, которое уточняло требования к обозначению мест стоянок СИМ, а также вводило запрет на их использование для передвижения по пешеходным пространствам вблизи музея-панорамы и Мамаева кургана.

Однако на текущий момент все запреты массово игнорируются, а жители продолжают заваливать муниципалитет жалобами.

Так, буквально на днях из-за электросамокатов с трудом смогли найти себе место на остановке «Прямая улица» жители Советского района. Неизвестные расположили СИМ прямиком на посадочной площадке. Жители Центрального района жалуются на электросамокатчиков, превративших в скоростную трассу узкий, ограниченный с обеих сторон ограждениями тротуар на Астраханском мосту.


– Из-за самокатов дочь боится здесь ходить. По тротуару постоянно носятся подростки на огромной скорости. Зачастую одновременно по два человека на самокате. Здесь же ездят курьеры с огромными баулами. Прут как танки. Пешеходов вообще за людей не считают. Это началось ещё в прошлом году. Все всё знают, но никто ничего не делает, – написал в обращении, размещённом на портале «Госуслуги. Решаем вместе», один из волгоградцев.

В свою очередь в ответе на информационный запрос ИА «Высота 102» пресс-служба администрации Волгограда отметила, что не только муниципалитет должен контролировать ситуацию с распоясавшимися электросамокатчиками.

- Электросамокат является транспортным средством, порядок движения которого по дорогам и тротуарам регулируется Правилами дорожного движения, что не относится к компетенции органов местного самоуправления, – подытожили в мэрии.

Фото: ИА «Высота 102», портал «Госуслуги. Решаем вместе»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
19.06.2025 11:00
Транспорт 19.06.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.06.2025 14:44
Транспорт 17.06.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.06.2025 10:28
Транспорт 16.06.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.06.2025 09:04
Транспорт 15.06.2025 09:04
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.06.2025 07:31
Транспорт 15.06.2025 07:31
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.06.2025 21:02
Транспорт 12.06.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.06.2025 19:06
Транспорт 11.06.2025 19:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.06.2025 17:29
Транспорт 07.06.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.06.2025 16:21
Транспорт 07.06.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.06.2025 11:09
Транспорт 07.06.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.06.2025 17:36
Транспорт 03.06.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.06.2025 18:37
Транспорт 01.06.2025 18:37
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.05.2025 14:28
Транспорт 26.05.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.05.2025 08:35
Транспорт 25.05.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.05.2025 15:04
Транспорт 22.05.2025 15:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:29
Небо над Волгоградом вновь открыли для полетовСмотреть фотографии
14:21
1440 обеспечит сеть наземных станций Билайна спутниковой связью нового поколенияСмотреть фотографии
14:20
Компания волгоградского экс-депутата лишилась лицензии на работу с отходамиСмотреть фотографии
14:19
«На пол, руки за голову»: в Камышине и Петров Вале силовики пришли с проверкой к цыганамСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Четыре самолета отменили в Волгограде из-за пролетов БПЛАСмотреть фотографии
13:30
Силами ПВО уничтожено еще 4 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Рекордное подорожание моркови зафиксировал ВолгоградстатСмотреть фотографии
13:05
Закон есть, а порядка нет: власти Волгограда объяснили отсутствие контроля за электросамокатамиСмотреть фотографии
12:49
Суд приговорил к 24 годам колонии «марксовского стрелка» АкопянаСмотреть фотографии
12:19
В Городище каждый второй проверенный мигрант оказался без документовСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде 21 июня ограничат доступ на Мамаев курганСмотреть фотографии
11:36
В Урюпинске чиновники решились на продажу черного «крузака» за 1,5 млнСмотреть фотографии
11:04
Приглашенный на свадьбу волгоградец зарезал жениха и вонзил себе нож в шеюСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгоград самолеты из Москвы, Сочи, Махачкалы и СПб прилетят с трехчасовым опозданиемСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде дачников выгоняют с уличных развалов на ярмаркиСмотреть фотографии
10:21
В России облегчат приобретение жилья с помощью маткапиталаСмотреть фотографии
10:14
В обезвоженном Котово снова произошла поломка на водоводеСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде на полдня задержали вылет самолета в КалининградСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом СК вскрыл незаконную распродажу земли по цене в 16 рублей за «квадрат»Смотреть фотографии
09:16
Российский футбол получит поддержку от телекомаСмотреть фотографии
09:09
В волгоградских магазинах ищут масло предпринимателя-«призрака»Смотреть фотографии
08:45
Волгоградский дзюдоист Арман Адамян стал бронзовым призером чемпионата мира Смотреть фотографии
08:43
Росавиация второй раз закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
08:31
Все марки бензина резко подорожали на волгоградских заправкахСмотреть фотографии
08:03
В волгоградском аэропорту задержаны три авиарейсаСмотреть фотографии
07:54
В Волгограде и области сбили семь БПЛА самолетного типаСмотреть фотографии
07:40
Волгоградская облдума накормит гостей на 2,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
06:52
Аэропорт Волгограда из-за атаки БПЛА останавливал работу на два часаСмотреть фотографии
06:42
Массированная атака дронов отражена силами ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:21
Бастрыкин вспомнил о кавказцах, напавших на инспектора ГАИ в КотовоСмотреть фотографии
 