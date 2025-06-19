Закон есть, а порядка нет: власти Волгограда объяснили отсутствие контроля за электросамокатами





В Волгограде седьмой месяц пытаются определить, кто будет следить за исполнением принятых в сентябре 2024-го и в марте 2025 года постановлений, определяющих правила стоянки и использования электросамокатов. Как сообщает ИА «Высота 102», департамент городского хозяйства до сих пор не утвердил соответствующий порядок, из-за чего исполнение установленных муниципалитетом правил массово саботируется организациями, предоставляющими средства передвижения в краткосрочную аренду.

– В настоящее время администрацией Волгограда определяется порядок перемещения, хранения и возврата СИМ, оставленных вне мест их расстановки, а также прорабатывается техническая возможность обеспечения контроля за соблюдением операторами действующих правил путем привлечения к административной ответственности в форме наложения административных штрафов, – пояснили журналистам в пресс-службе мэрии.

Также местные власти отметили, что данный вопрос решается в тесном взаимодействии с представителями кикшеринговых компаний.





– Между администрацией Волгограда и специализированными операторами ведется работа по заключению соглашения о соблюдении правил пользования СИМ, предоставляемых кикшеринговыми компаниями в аренду, на территории города Волгограда. Предметом такого Соглашения является регулирование порядка взаимодействия сторон по организации деятельности по предоставлению СИМ на основании гражданско-правовых договоров в пользование физическим и юридическим лицам, определение правил использования СИМ на территории города Волгограда, а также установление реестра мест расстановки СИМ, – подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, в сентябре 2024 года в Волгограде депутатами гордумы были одобрены поправки в правила благоустройства, где впервые прописаны строгие требования к расстановке электросамокатов и их максимальному количеству в конкретной точке. Документ был подготовлен по инициативе и прокуратуры. Он должен был гарантировать защиту прав пешеходов от брошенных на остановках, тротуарах и мостах средств индивидуальной мобильности.

Утверждённое постановление предусматривало вступление новых правил в силу с задержкой, лишь 1 марта 2025 года. Пауза была предусмотрена для разработки городскими чиновниками сопутствующий нормативно-правовой базы, определяющей, кто и как будет следить за исполнением новых требований и привлекать владельцев электросамокатов к ответственности. Однако с формулировкой документа, судя по всему, возникли сложности.

В апреле 2025 года вступило в силу ещё одно постановление, которое уточняло требования к обозначению мест стоянок СИМ, а также вводило запрет на их использование для передвижения по пешеходным пространствам вблизи музея-панорамы и Мамаева кургана.

Однако на текущий момент все запреты массово игнорируются, а жители продолжают заваливать муниципалитет жалобами.

Так, буквально на днях из-за электросамокатов с трудом смогли найти себе место на остановке «Прямая улица» жители Советского района. Неизвестные расположили СИМ прямиком на посадочной площадке. Жители Центрального района жалуются на электросамокатчиков, превративших в скоростную трассу узкий, ограниченный с обеих сторон ограждениями тротуар на Астраханском мосту.





– Из-за самокатов дочь боится здесь ходить. По тротуару постоянно носятся подростки на огромной скорости. Зачастую одновременно по два человека на самокате. Здесь же ездят курьеры с огромными баулами. Прут как танки. Пешеходов вообще за людей не считают. Это началось ещё в прошлом году. Все всё знают, но никто ничего не делает, – написал в обращении, размещённом на портале «Госуслуги. Решаем вместе», один из волгоградцев.

В свою очередь в ответе на информационный запрос ИА «Высота 102» пресс-служба администрации Волгограда отметила, что не только муниципалитет должен контролировать ситуацию с распоясавшимися электросамокатчиками.

- Электросамокат является транспортным средством, порядок движения которого по дорогам и тротуарам регулируется Правилами дорожного движения, что не относится к компетенции органов местного самоуправления, – подытожили в мэрии.

Фото: ИА «Высота 102», портал «Госуслуги. Решаем вместе»