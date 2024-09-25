



25 сентября в Волгоградской городской думе состоялось заседание, посвящённое поправкам в муниципальные правила благоустройства. Как сообщает ИА «Высота 102», с законодательной инициативой вышел прокурор города после анализа многочисленных происшествий и жалоб, поступающих от жителей областного центра.

Новый раздел документа предусматривает введение ряда ограничений, а также устанавливает требования к владельцам средств индивидуальной мобильности.

- В частности, определены места стоянки СИМ и требования к их обустройству. Согласно изменениям, места расстановки СИМ не могут располагаться на проезжей части автомобильных дорог, велодорожках, тротуарах шириной менее 1,5 м, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Кроме того, инициированные надзорным органом поправки обязывают администрацию Волгограда обеспечить детальное правовое регулирование правоотношений в рассматриваемой сфере, в том числе с учетом проекта прокуратуры об определении зон полного запрета СИМ и мест, где их скорость будет ограничена.