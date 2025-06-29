



Сергей Леваденко из Суровикинского, жизнь которого разрушил обычный поход в магазин, добился в Волгоградском областном суде увеличения компенсации за смерть своей любимой жены, с которой он только отпраздновал золотую свадьбу. По вступившему в законную силу решению суда краснодарская компания «ПВ-ЮГ» должна выплатить пенсионеру 150 тысяч рублей. Ранее, как сообщало V102.RU, Суровикинский районный суд определил сумму компенсации в три раза меньше - 50 тысяч рублей, что безутешный вдовец посчитал издевательством. Однако и по сей день он не может получить эти деньги от компании, владеющей сетью магазинов «Доброцен».

В тот черный для семьи Леваденко день, 2 февраля 2024 года Сергей Степанович вместе с супругой Валентиной Ивановной пришли в магазин «Доброцен», расположенный в Суровикино. Что произошло потом, зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина выходит из отдела магазина, и, пытаясь повернуться, падает на правую сторону. Как потом выяснилось, 69-летняя пенсионерка споткнулась об металлическую конструкцию, которая торчала из пола.









У Валентины Ивановны в больнице диагностировали серьезные травмы - закрытый перелом правого плеча, закрытый перелом левого надколенника, ушиб правой половины грудной клетки. В Волгоградской областной клинической больнице №1 ее прооперировали - вставили пластину в правую плечевую кость, хирургическое вмешательство было проведено и на ноге. Но, как считает Сергей Степанович, перенесенный наркоз, болевой шок и стресс, которые испытала его жена, не прошли даром. 12 апреля ее сердце не выдержало, и она умерла от инфаркта.

Посчитав, что в смерти супруги виноват магазин, который не обеспечил безопасность в помещении, мужчина, едва оправившись от горя, обратился к компании «ПВ-ЮГ», которой принадлежал магазин, с требованием возместить моральный и материальный ущерб. Однако получил отказ. Фирма отказалась выплатить даже расходы на похороны.



Тогда он пошел в суд. В компании в письменном отзыве утверждали, что заявитель не доказал посещение магазина в этот день со своей супругой. Тогда как роковое падение женщины в магазине попало на камеру видеонаблюдения. А вину за ненадлежащее состояние пола в компании переложили на индивидуального предпринимателя, который арендовал магазин. При этом в компании считали, что связь между падением пенсионерки и ее смертью не была установлена.



Однако попытки коммерсантов сделать вид, что женщина покалечилась в магазине не по их вине, были опровергнуты представленными на суде доказательствам – заключениями врачей, показаниями свидетелей и видеозаписью. В связи с чем требования Сергея Степановича о возмещении морального ущерба были признаны обоснованными. При этом в возмещении материального ущерба вдовцу было отказано – по причине того, что умерла Валентина Ивановна не от полученных в магазине травм, а от инфаркта.



Между тем, несмотря на то, что решение Волгоградского облсуда вступило в силу еще в феврале 2025 года, Сергей Степанович до сих пор не получил никаких денег от компании «ПВ-ЮГ».



- Долгое время мы с моим адвокатом вообще не имели никакой информации, в какой стадии находится исполнительное производство. Мы часами пытались дозвониться до УФСCП Краснодарского края, где находится юридический адрес компании, пока, наконец, нам не сообщили, что исполнительное производство все-таки они получили. Более детальной информации у нас нет. Я теряю веру в справедливость. Да, мою жену мне никто не вернет. Но пусть хотя бы понесут хотя бы частичное наказание те, кто к этому причастен, - поделился вдовец.



Редакция ИА «Высота 102» уже направила запрос в УФСCП по Краснодарскому краю с просьбой пояснить, когда судебные приставы исполнят решение суда.



Фото и видео предоставлено семьей Леваденко

