«Красный октябрь» автоматизирует систему медицинских осмотров

Экономика 27.06.2025 13:20 Реклама
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27.06.2025 13:20 Реклама
На металлургическом предприятии начал работу аппарат ЭСМО (электронная система медицинских осмотров). Высокотехнологичное оборудование позволит практически в десять раз сократить время предрейсовых и послерейсовых обследований машинистов тепловозов и составителей поездов.
Аппарат установлен в здании АБК железнодорожного цеха, что обеспечит сотрудникам возможность проходить медосмотр сразу по прибытии на работу, исключив необходимость посещать заводской здравпункт.
За процессом осмотра в онлайн-формате наблюдает медицинский работник. Стандартный порядок исследования включает в себя измерение температуры, давления и показателей пульса, проверку на алкотестере. Результаты отправляются фельдшеру, после чего он принимает решение о допуске к работе.
– Все полученные данные хранятся в специальном электронном журнале. По серии результатов врач может увидеть картину здоровья в динамике, исходя из этого дать необходимые рекомендации или назначить дополнительное обследование, – рассказала заведующий фельдшерским здравпунктом. – Это не просто контроль, а внимательное отношение к состоянию сотрудников.
Забота о здоровье работников – одна из приоритетных задач социальной политики предприятия. В рамках профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в заводских столовых работники помимо бесплатных первых горячих блюд и чая получают овощные салаты и витаминный кисель. Ежегодно «Красный октябрь» проводит вакцинацию против гриппа, в сезон обострения простудных заболеваний обеспечивает персонал противовирусными препаратами и витаминными комплексами.
Фото: Красный октябрь
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