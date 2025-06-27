Экономика

«Красный октябрь» автоматизирует систему медицинских осмотров

Экономика 27.06.2025 13:20 Реклама
0
27.06.2025 13:20 Реклама


На металлургическом предприятии начал работу аппарат ЭСМО (электронная система медицинских осмотров). Высокотехнологичное оборудование позволит практически в десять раз сократить время предрейсовых и послерейсовых обследований машинистов тепловозов и составителей поездов.
Аппарат установлен в здании АБК железнодорожного цеха, что обеспечит сотрудникам возможность проходить медосмотр сразу по прибытии на работу, исключив необходимость посещать заводской здравпункт.
За процессом осмотра в онлайн-формате наблюдает медицинский работник. Стандартный порядок исследования включает в себя измерение температуры, давления и показателей пульса, проверку на алкотестере. Результаты отправляются фельдшеру, после чего он принимает решение о допуске к работе.
– Все полученные данные хранятся в специальном электронном журнале. По серии результатов врач может увидеть картину здоровья в динамике, исходя из этого дать необходимые рекомендации или назначить дополнительное обследование, – рассказала заведующий фельдшерским здравпунктом. – Это не просто контроль, а внимательное отношение к состоянию сотрудников.
Забота о здоровье работников – одна из приоритетных задач социальной политики предприятия. В рамках профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в заводских столовых работники помимо бесплатных первых горячих блюд и чая получают овощные салаты и витаминный кисель. Ежегодно «Красный октябрь» проводит вакцинацию против гриппа, в сезон обострения простудных заболеваний обеспечивает персонал противовирусными препаратами и витаминными комплексами.
Фото: Красный октябрь
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneTRUYzjB3S

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
26.06.2025 12:50 Реклама
Экономика 26.06.2025 12:50 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2025 10:40
Экономика 26.06.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.06.2025 08:04
Экономика 26.06.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.06.2025 12:49
Экономика 25.06.2025 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2025 18:59
Экономика 24.06.2025 18:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.06.2025 15:43
Экономика 24.06.2025 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2025 07:03
Экономика 22.06.2025 07:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.06.2025 16:59
Экономика 20.06.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.06.2025 16:44 Реклама
Экономика 20.06.2025 16:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.06.2025 10:05
Экономика 20.06.2025 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.06.2025 13:24
Экономика 19.06.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.06.2025 12:02
Экономика 19.06.2025 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.06.2025 08:31
Экономика 19.06.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2025 16:30
Экономика 18.06.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2025 15:13
Экономика 18.06.2025 15:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:17
Умер 6-летний Артем Комаров из Волгограда, которому собрали на лечение 23 млнСмотреть фотографии
16:11
Первый пошел: огромный тополь расплющил иномарку на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:48
Александр Хохлачев из «Чайки» стал новым форвардом «Ротора»Смотреть фотографии
15:38
В России появятся телефонные звонки с логотипами — Билайн и TECNO интегрируют новую технологиюСмотреть фотографии
15:17
Бочаров призвал молодежь на забывать идей советских архитекторовСмотреть фотографии
14:55
Волгоградцев предупредили о шторме до конца сутокСмотреть фотографии
14:39
ФАС преждевременно заявила о возврате в бюджет Волгоградской области 156 миллионовСмотреть фотографии
14:15
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО отца пятерых детейСмотреть фотографии
13:37
«Пока я воевал, они жили в аду»: боец СВО откровенно рассказал о страданиях его детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:20
«Красный октябрь» автоматизирует систему медицинских осмотровСмотреть фотографии
12:50
Волгоградской компании грозит штраф 48 млн рублей за подкуп железнодорожниковСмотреть фотографии
12:19
Упавшее дерево остановило движение трамваев №13 в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:16
Гигантский портрет военкора Татарского появился в селе под СаратовомСмотреть фотографии
12:00
Волгоградские пловцы завоевали четыре медали на Кубке России в КазаниСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде Андрей Бочаров обсуждает с молодежью концепцию речного фасадаСмотреть фотографии
11:08
Путин поддержал идею о втором бесплатном образовании для участников СВОСмотреть фотографии
11:00
Прокуратура подключилась к проверке издевательств над детьми бойца СВОСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде продолжились работы по благоустройству пр. МеталлурговСмотреть фотографииCмотреть видео
10:03
«Золотые руки»: сотрудников рабочих специальностей ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:35
Волгоградцы стали чаще делиться минутами и гигабайтами с близкимиСмотреть фотографии
09:14
«Вали к папаше ублюдочному!»: видео издевательств волгоградки над детьми бойца СВО проверяет полицияСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
Три самолета не долетели до Волгограда из-за мер РосавиацииСмотреть фотографии
08:23
Движение по мосту под Волгоградом открыли после проверки саперовСмотреть фотографии
08:13
«Просто сидим в самолете»: пассажиры рейса Москва-Волгоград пожаловались за изматывающую ночьСмотреть фотографии
07:46
Минобороны: в Волгоградской области ночью уничтожили 13 БПЛАСмотреть фотографии
07:04
Росавиация открыла для судов воздушную гавань ВолгоградаСмотреть фотографии
06:53
Работают саперы: под Волгоградом закрыли мост после падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
06:14
Самолет рейса Москва – Волгоград побывал за ночь на двух запасных аэродромахСмотреть фотографии
05:31
В Волгограде ввели ограничения на прием и выпуск самолетовСмотреть фотографии
21:18
Волгоградец лишился Volkswagen и Kaiyi из-за полумиллионного долга по штрафамСмотреть фотографии
 