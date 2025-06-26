Расследования

Покусились на святое: оперативники в доме цыган нашли украденное в Волгограде Евангелие

Расследования 26.06.2025 10:05
0
26.06.2025 10:05


Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области вычислили двоих мужчин, совершивших кражу святынь из храма на ул. Менделеева в областном центре. Один из них был задержан в съемной квартире в Волгограде, второй – по месту жительства в Самарской области. 



По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, кража из храма была совершена в начале июня текущего года. С заявлением в полицию обратился священнослужитель. 

– В заявлении указывалось, что ночью неизвестные срезали оконную решетку, проникли в помещение храма и похитили Евангелие, антиминс, а также серебряные изделия. Следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», – сообщили в Главке. 

Оперативники уголовного розыска У МВД России по городу Волгограду совместно с коллегами из районного отдела полиции и регионального Главка МВД установили личности и задержали подозреваемых в совершении данного преступления.  Ими оказались 44-летний и 37-летний жители Самарской области. 

Евангелие волгоградские оперативники  обнаружили при обыске в Чапаевске  – в доме, где проживала семья цыган. Антиминс был обнаружен в квартире, которую арендовал в Волгограде второй соучастник кражи. 

Сообщается, что оба задержанных уже дали признательные показания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Изъятые святыни в ближайшее время будут переданы храму.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.06.2025 12:48
Расследования 26.06.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2025 11:50
Расследования 26.06.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2025 10:58
Расследования 26.06.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2025 10:29
Расследования 26.06.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 17:02
Расследования 25.06.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 14:39
Расследования 25.06.2025 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 13:41
Расследования 25.06.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 12:56
Расследования 25.06.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 09:54
Расследования 25.06.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 09:40
Расследования 25.06.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 09:29
Расследования 25.06.2025 09:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2025 08:51
Расследования 25.06.2025 08:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2025 18:41
Расследования 24.06.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2025 16:30
Расследования 24.06.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2025 16:13
Расследования 24.06.2025 16:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:54
Волгоградская область заключила соглашение с РосрыболовствомСмотреть фотографии
13:50
Ковчег с мощами святителя Тихона прибудет в Волгоград 4 июляСмотреть фотографии
13:37
Под Волгоградом во время грозы загорелся жилой домСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
В Волгограде обнаружили сделанное из порошка сливочное маслоСмотреть фотографии
12:59
Волгоградская чиновница Анна Елисеева попытается выйти из СИЗО 2 июляСмотреть фотографии
12:58
В Волжском заработают тревожные сирены 26 и 27 июняСмотреть фотографии
12:50
Компания «Сады Придонья» реализует масштабный проект по строительству нового заводаСмотреть фотографии
12:48
В волгоградских магазинах «Маяк» нашли горы негодной едыСмотреть фотографии
12:32
«Сталинградский призыв»: организаторы проекта рассказали, кто попадет в число финалистовСмотреть фотографии
12:13
Число пользователей азартных игр выросло в 2025 году на 10% – big data Т2Смотреть фотографии
12:11
В Камышине пьяный пациент избил врача в приёмном покоеСмотреть фотографии
11:50
ФСБ задержала волгоградца за публичную поддержку украинских террористовСмотреть фотографии
11:44
Бастрыкин возмутился нападением собаки на 91-летнего волгоградца на «Юбилейном»Смотреть фотографии
11:34
«Мать сама понесла тело в больницу»: 13-летнюю школьницу нашли мертвой под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:25
Конфискованные в Волгоградской области массажные кресла и колонки передали МинобороныСмотреть фотографии
10:58
Прокуратура направила в облсуд дело об убийстве Паком многодетной волгоградкиСмотреть фотографии
10:45
Под Волгоградом ТЦ «Волжский пассаж» пустят с молотка за 353,9 млн рублейСмотреть фотографии
10:40
Цены на огурцы в Волгограде оттолкнулись от «дна»Смотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом «семерку» расплющило о стену гаража, есть погибшаяСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
Под Волгоградом 15-летний срок грозит зарезавшему соотечественника мигрантуСмотреть фотографии
10:15
«Давно пора это сделать»: Зюганов вновь прошелся по нервам волгоградцев из-за СталинградаСмотреть фотографии
10:05
Покусились на святое: оперативники в доме цыган нашли украденное в Волгограде ЕвангелиеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Волгоградцев попросили не пугаться при виде силовиков в аэропорту «Сталинград»Смотреть фотографии
08:51
Волгоградцы сняли на видео лося, метавшегося во дворе ЖКСмотреть фотографииCмотреть видео
08:22
В России годовая инфляция замедлилась до 9,48%Смотреть фотографии
08:04
Росстат: АИ-92 и АИ-95 снова подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:50
«Хопер стоит пустой»: житель Волгоградской области обвинил в срыве рыбалки браконьеровСмотреть фотографии
07:14
В Волгоградской области перевыполнили план по отлову животных за 25 млн рублейСмотреть фотографии
21:32
Яблочникам конец? Госдума обязала Apple предустанавливать RuStoreСмотреть фотографии
21:15
ФАС проверит обоснованность цен на горбушу, минтай и сельдьСмотреть фотографии
 