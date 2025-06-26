Покусились на святое: оперативники в доме цыган нашли украденное в Волгограде Евангелие





Сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области вычислили двоих мужчин, совершивших кражу святынь из храма на ул. Менделеева в областном центре. Один из них был задержан в съемной квартире в Волгограде, второй – по месту жительства в Самарской области.





По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, кража из храма была совершена в начале июня текущего года. С заявлением в полицию обратился священнослужитель.

– В заявлении указывалось, что ночью неизвестные срезали оконную решетку, проникли в помещение храма и похитили Евангелие, антиминс, а также серебряные изделия. Следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», – сообщили в Главке.

Оперативники уголовного розыска У МВД России по городу Волгограду совместно с коллегами из районного отдела полиции и регионального Главка МВД установили личности и задержали подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались 44-летний и 37-летний жители Самарской области.

Евангелие волгоградские оперативники обнаружили при обыске в Чапаевске – в доме, где проживала семья цыган. Антиминс был обнаружен в квартире, которую арендовал в Волгограде второй соучастник кражи.

Сообщается, что оба задержанных уже дали признательные показания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Изъятые святыни в ближайшее время будут переданы храму.