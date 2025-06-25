Судебные приставы нашли объявленную в розыск дочь волгоградки и японца





Сотрудники Краснооктябрьского районного отделения судебных приставов Волгограда в кратчайшие сроки установили местонахождение ребенка, объявленного в розыск по запросу департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, в департамент обратился гражданин Японии, который просил разыскать его четырехлетнюю дочь, увезенную родной матерью в Россию. Расстроенный отец сообщил, что после развода его бывшая жена могла, предположительно, уехать в Волгоград, однако точный адрес ее проживания он не знал. Он надеялся, что после розыска дочери сможет убедить бывшую супругу вернуться в Японию.

Судебные приставы буквально за сутки установили новую фамилию матери ребенка и номер ее телефона. Предварительно созвонившись с женщиной, судебные приставы вместе с представители органа опеки и попечительства выехали по указанному ею адресу и обнаружили разыскиваемого ребенка.

Девочка находилась в полном порядке и прекрасно себя чувствует рядом с мамой. Тем более, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Ребенок уже оформлен в детский сад. Возвращаться в Японию его мама не планирует, но заверила приставов, что ее отец может приезжать в Волгоград и навещать девочку в любое время. А умысла скрывать дочь от отца она не имела.