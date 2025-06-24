Пожилая волгоградка помогла мошенникам обокрасть другую пенсионерку

В Волгограде две 73-летние пенсионерки попали на уловки мошенников. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, злоумышленники подговорили 73-летнюю женщину забрать у другой пожилой жительницы региона 300 тысяч рублей.

Сначала под предлогом продления договора услуг связи аферисты убедили волгоградку продиктовать паспортные данные. Спустя время с потерпевшей вновь связались якобы сотрудники силовых ведомств и уговорили передать денежные средства курьеру во избежание снятия со счета.

Позже к ней приехала такая же обманутая пенсионерка, которая в качестве курьера забрала крупную сумму и передала мошенникам.

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