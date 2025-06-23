Кости неизвестного человека нашли на берегу реки Торгун в Волгоградской области

В Палласовском районе Волгоградской области на берегу реки Торгун нашли останки человека. Как сообщает ИА «Высота 102», череп и кость ноги обнаружил в минувшие выходные местный житель.
По данным информагентства, жуткую находку мужчина сделал приблизительно в трех километрах от поселка Заволжский. По предварительным данным, смерть неизвестного человека наступила давно.
– Вполне возможно, что в данном случае может идти речь об останках человека, погибшего в годы времен Великой Отечественной войны, – сообщает источник ИА «Высота 102». – Более точная информация станет известна по итогам назначенных экспертиз.