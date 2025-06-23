«Дождалась, когда муж с сыном уедут»: тело молодой матери нашли под окнами дома в Волжском

В городе Волжском Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели молодой женщины, тело которой было обнаружено в минувшие выходные под окнами многоквартирного дома. Как сообщает ИА «Высота 102», трагедия разыгралась по адресу ул. 40 лет Победы, 51.

По данным информагентства, смерть 29-летней волжанки наступила в результате падения с высоты 9 этажа. Случайным очевидцем падения женщины из окна стала ее соседка. К сожалению, спасти пострадавшую медики были не в силах – полученные при падении травмы оказались смертельными и женщина скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Как стало известно «Высоте 102», волжанка выпала из окна квартиры, в которой проживала вместе со своим мужем и 4-летним сыном. К несчастью, в роковой день, 21 июня, близких не было дома.

– В этот день Анна (имя изменено, – Прим.ред.) осталась дома одна. Муж с сыном утром собрались и уехали на турбазу, – сообщили информагентству знакомые с ситуацией местные жители. – Что могло произойти? Мы все задаемся этим вопросом. Соседка, которая заметила ее на подоконнике, уговаривала ее вернуться в квартиру, но Аня сорвалась вниз.

В СУ СК России по Волгоградской области факт гибели молодой женщины подтвердили. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Фото: телеграм-канал Жесть Камышин