Происшествия

В Котово снова пропала вода из-за нового порыва

Происшествия 21.06.2025 13:47
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21.06.2025 13:47


В Котово Волгоградской области сегодня, 21 июня, произошла новая авария на городском водоводе. Как рассказали ИА «Высота 102» жители города коммунальных катастроф, в многоэтажках на улицах Мира, Коммунистической, Нефтяников, Свердлова и других резко пропала вода. По сообщениям очевидцев, зато питьевой воды вдоволь теперь около дома №78 на ул. Коммунистическая, откуда она хлещет из колодца.


В администрации Котовского района аварию подтвердили и заверили, что на месте уже работает ремонтная бригада.

Между тем, у жителей уже сдают нервы из-за постоянных проблем с водой. По их мнению, порывы на ветхих городских сетях происходят постоянно потому, что трубы не выдерживают нормального давления. При этом, если жители нижних этажей в многоэтажках еще кое-как получают жизненно необходимый ресурс, то на верхние этаже она почти не доходит.

Кроме того, жители целого микрорайона Серино вот уже почти месяц остаются без воды. Напомним, только недавно в Котово устранили очередной порыв на Филинском водоводе. А перед этим заменили 25-метровый участок трубы на этом объекте.

Фото Котовский разворот  и единого портала ЖКХ Котово t.me

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