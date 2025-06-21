Под Волгоградом на Цимле поймали браконьера с сетями

Очередного браконьера задержали на днях сотрудники рыбоохраны. Как сообщили ИА «Высота 102» в Цимлянском отделе рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, происшествие случилось в Суровикинском районе на правой стороне Цимлянского водохранилище в 3,5 км ниже по течению от станицы Нижний Чир.
В акватории водохранилища гражданин браконьерил на лодке ПВХ «Раффер» с применением двух ставных лесковых сетей. Был изъят улов общим весом 5,5 кг. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 20 700 рублей. В настоящее время средневолжским филиалом ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» проводится ихтиологическая экспертиза.
Фото Азово-Черноморского управления (архив)