Происшествия

Волгоградка сняла на видео работу ПВО, ее задержали

Происшествия 19.06.2025 22:15
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19.06.2025 22:15




Жительница Волгограда, несмотря на действующий запрет съемки во время атак БПЛА, зафиксировала на видео работу ПВО, которая отражала беспилотник. Как сообщает ИА «Высота 102», фото и видео она выложила в один из районных чатов. При этом женщина призналась, что была в курсе запрета. А на вопрос, зачем тогда она это сделала, ответила – «просто так».

Напомним, в кодекс административных правонарушений Волгоградской области была внесена статья 13.28, которая вводит запрет на осуществление фото и видеосъемки отражения атак БПЛА, а также фото и видео последствий их падения или перехвата.

Соблюдение этих требований — не просто формальность, а вопрос безопасности. Подобная съемка может помочь врагу поразить намеченные цели, что грозит гибелью людей.

При этом нужно помнить, что нарушение данного запрета может обернуться неприятностями для нарушителя в виде привлечения к административной и уголовной ответственности.


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