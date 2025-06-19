Волгоградка сняла на видео работу ПВО, ее задержали











Жительница Волгограда, несмотря на действующий запрет съемки во время атак БПЛА, зафиксировала на видео работу ПВО, которая отражала беспилотник. Как сообщает ИА «Высота 102», фото и видео она выложила в один из районных чатов. При этом женщина призналась, что была в курсе запрета. А на вопрос, зачем тогда она это сделала, ответила – «просто так».

Напомним, в кодекс административных правонарушений Волгоградской области была внесена статья 13.28, которая вводит запрет на осуществление фото и видеосъемки отражения атак БПЛА, а также фото и видео последствий их падения или перехвата.



Соблюдение этих требований — не просто формальность, а вопрос безопасности. Подобная съемка может помочь врагу поразить намеченные цели, что грозит гибелью людей.



При этом нужно помнить, что нарушение данного запрета может обернуться неприятностями для нарушителя в виде привлечения к административной и уголовной ответственности.





